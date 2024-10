ANALÝZA: Volební infarkt v Moldavsku. Cesta do EU zaskřípala a Rusové to vidí

Pro Moldavany žijící v Rusku se během prezidentských voleb a referenda o cestě do EU otevřely jen dvě volební místnosti. V Moskvě se tak tvořily dlouhé fronty. (20. října 2024) | foto: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz

Cynik by řekl, že do Evropy chtějí nejvíc ti Moldavané, kteří v ní už dávno jsou. Překvapivě těsné referendum o cestě nejchudší země starého kontinentu do EU totiž zvrátila až početná diaspora a Rusko toho okamžitě využilo k rozdmýchávání spekulací o volebních podvodech.