Sjednocení s Rumunskem jako zkratka do EU. Moldavsko může napodobit NDR

Místopředseda moldavské vlády Eugen Osmochescu přiznal, že pokud se jednání v přístupovém procesu do Unie po tomto roce výrazně nepohne, sjednocení s Rumunskem je „plánem B“. V podobném duchu se vyjádřil i šéf diplomacie Mihai Popșoi. Ten připustil, že sjednocující hnutí má v zemi hluboké historické kořeny a on sám by jakožto hrdý držitel rumunského občanství v případném referendu rozhodně nehlasoval proti.
Jinými slovy, Kišiněv nutně potřebuje hmatatelný pokrok, jinak vezme osud do vlastních rukou. Zvlášť v situaci, kdy země čelí masivním ruským hybridním operacím.
Vidina toho, že by se západní hranice ruské sféry vlivu posunula na východ, vyvolává u spojenců Kremlu záchvaty paniky.