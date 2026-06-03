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Sjednocení s Rumunskem jako zkratka do EU. Moldavsko může napodobit NDR

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Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025) | foto: Reuters

Tomáš Ratner
  16:18
Myšlenka, že by se Moldavsko po více než třech dekádách vzdalo své suverenity, už není jen provokativním vtipem. Hlavním cílem prozápadního kabinetu sice zůstává podpis přístupové smlouvy s EU do konce roku 2028, země si ale nechává otevřená zadní vrátka v podobě sjednocení s Rumunskem. Proruská opozice i běloruský diktátor Alexandr Lukašenko s hrůzou mluví o cílené likvidaci státu.

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Místopředseda moldavské vlády Eugen Osmochescu přiznal, že pokud se jednání v přístupovém procesu do Unie po tomto roce výrazně nepohne, sjednocení s Rumunskem je „plánem B“. V podobném duchu se vyjádřil i šéf diplomacie Mihai Popșoi. Ten připustil, že sjednocující hnutí má v zemi hluboké historické kořeny a on sám by jakožto hrdý držitel rumunského občanství v případném referendu rozhodně nehlasoval proti.

Jinými slovy, Kišiněv nutně potřebuje hmatatelný pokrok, jinak vezme osud do vlastních rukou. Zvlášť v situaci, kdy země čelí masivním ruským hybridním operacím.

Vidina toho, že by se západní hranice ruské sféry vlivu posunula na východ, vyvolává u spojenců Kremlu záchvaty paniky.

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