Moldavané hlasují v referendu o EU, vybírají také příští hlavu státu

Obyvatelé Moldavska v neděli v referendu rozhodují o začlenění vstupu země do Evropské unie do ústavy a zároveň v prvním kole voleb vybírají příští hlavu státu. Průzkumy naznačovaly, že současná prozápadní prezidentka Maia Sanduová má náskok před svými deseti soupeři. Sondáže veřejného mínění také ukazují, že většina Moldavanů podporuje vstup do evropské sedmadvacítky.