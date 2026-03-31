Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny je ve velmi špatném zdravotním stavu

Právní tým a jeden rodinný příslušník navštívili Mohammadíovou ve vězení tuto neděli. „Její zdravotní stav byl mimořádně špatný, a vypadala bledá a oslabená s výrazným úbytkem váhy,“ uvedli poté v prohlášení. P
odle textu také spoluvězenkyně nalezla Mohammadíovou v cele na začátku minulého týdne v bezvědomí. „Navzdory této lékařské mimořádnosti a jasným náznakům infarktu, úřady nepovolily převoz Mohammadíové do nemocnice a nepustily k ní specializovaného lékaře,“ uvedl právní tým.
Mohammadíová měla vážné zdravotní problémy již v minulosti a ve vězení prodělala několik infarktů. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránskému režimu. V roce 2024 jí úřady umožnily kvůli léčení opustit vězení.
Znovu ji úřady zadržely loni v prosinci poté, co kritizovala íránský režim na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva. V únoru jí soud uložil šestiletý trest odnětí svobody za „poškozování národní bezpečnosti“ a další trest v délce jednoho a půl roku za „propagandistickou činnost“ namířenou proti íránskému islámskému zřízení.
Mohammadíová je dlouholetou kritičkou trestu smrti, který íránská justice hojně uděluje, a povinného zahalování žen, které nařizují íránské zákony. Nobelovu cenu za mír dostala v roce 2023 za boj proti útlaku íránských žen.