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Nejmocnější muž Íránu slaví narozeniny. Stále není ale vůbec jasné, jestli žije

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  19:47
Modžtaba Chameneí v prohlášení potvrdil snahu Íránu pokračovat v odporu vůči...

Modžtaba Chameneí v prohlášení potvrdil snahu Íránu pokračovat v odporu vůči USA a Izraeli. | foto: Reuters

Íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf...
Na satelitním snímku jsou vidět poškozené budovy v oficiální rezidenci...
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...
Záchranáři pracují v troskách obytných budov po leteckých útocích ve čtvrti...
42 fotografií
Dnes slaví 57. narozeniny, nikdo s jistotou ale neví, zda je nejvyšší íránský vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu. Od jara, kdy převzal moc, se neukázal na veřejnosti. Souputník režimu vypráví o jeho tajných nočních modlitbách, širší rodina ale o jeho síle není přesvědčená. K tomu všemu se rozpadá špionážní síť v Londýně, kde jdou do nuceného prodeje luxusní íránské nemovitosti.

Modžtaba Chameneí oficiálně nahradil v čele íránské teokracie svého otce Alího Chameneího, který zemřel koncem letošního února při americko-izraelských úderech. Od svého březnového nástupu do funkce ale nový vůdce nevystoupil na veřejnosti a nezúčastnil se ani červencových pietních obřadů za svého otce.

Záhadu kolem jeho zdravotního stavu a místa pobytu přiživují i samotné íránské špičky. Prezident Masúd Pezeškján už před měsícem neobvykle upřímně přiznal, že komunikace s vůdcem je „velmi obtížná“.

Režim v Teheránu a jeho spojenci se snaží absenci vysvětlit a pravidelně publikují psaná prohlášení, která vůdci připisují.

Modžtaba zmizel beze stopy. Mosad a CIA musí místo technologií spoléhat na lidi

Nejnovější pokus o důkaz, že je Chameneí naživu a schopen pohybu, přišel začátkem září od náboženského zpěváka Abbase Hejdarzadeha, který má blízko k vládnoucím kruhům.

Ten prohlásil, že Modžtaba dorazil na pohřeb svého otce do svatyně v Mašhadu tajně o půlnoci, strávil u hrobu sedm hodin a tamní představitelé se za ním modlili. Jeho tvrzení se ale opírá o svědectví nejmenovaných představitelů svatyně. Kritici v tom vidí spíše zástěrku, která má ospravedlnit vůdcovu zarážející absenci na oficiálním státním pohřbu.

Revolta uvnitř rodiny

Podezřelé okolnosti kolem formální hlavy státu se neobjevují jen navenek, ale i uvnitř samotné rodiny. Íránská justice v úterý potvrdila zadržení radikálního duchovního Mohammada-Bághera Charrazího, který je s rodinou spjatý, protože jeho sestra se provdala za Modžtabova bratra Masúda.

Modžtaba Chameneí v prohlášení potvrdil snahu Íránu pokračovat v odporu vůči USA a Izraeli.
Íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf a šéf justice Gholámhosejn Mohsení Edžeí se účastní smutečního obřadu za zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího v Teheránu. (3. července 2026)
Na satelitním snímku jsou vidět poškozené budovy v oficiální rezidenci ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu v Íránu. (1. března 2026)
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, uprostřed konfliktu USA a Izraele s Íránem. (9. března 2026)
42 fotografií

Charrazí otevřeně označil současnou islámskou republiku za zastaralou a volal po ještě tvrdší islámské vládě.

Během srpna se mimo jiné nechal slyšet, že navrhuje vyrobit jadernou bombu, odpálit ji v Atlantiku a vyvolat tím tsunami směřující na pobřeží USA. Charrazí rovněž tvrdil, že Modžtaba Chameneí je mnohem radikálnější než jeho otec. Kancelář nejvyššího vůdce již dříve některá Charrazího tvrzení související s Modžtabou odmítla.

Ztráta špionážního luxusu v Londýně

Problémy řeší rodina i za hranicemi islámské republiky. Do prodeje jdou dva luxusní apartmány v londýnské čtvrti Kensington spojené s Modžtabou Chameneím, uvádí list The Times.

Nemovitosti na Palace Green v hodnotě desítek milionů liber se nacházejí necelých 50 metrů od izraelského velvyslanectví. Pozice bytů umožňuje Íráncům monitorovat personál ambasády, odposlouchávat venkovní hovory, nabourávat se do bezdrátových sítí či pomocí laserů snímat vibrace oken a extrahovat tak zvuk přímo z budovy velvyslanectví, tvrdí izraelský web The Times of Israel.

Nemovitosti se dostaly do prodeje poté, co se dostal do potíží jejich registrovaný vlastník Ali Ansari. Ten podle médií fungoval jako nastrčená figura nejvyššího vůdce a po zařazení na sankční seznam přestal splácet hypotéky, což britským úřadům umožnilo byty zabavit a nabídnout na trhu.

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