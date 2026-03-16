Chameneí je možná gay, vyslechl Trump na brífinku. Informace ho rozesmála

  16:42
Amerického prezidenta Donalda Trumpa během zpravodajského brífinku pobavila informace, že nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí může být homosexuál. Uvádí to list New York Post s odkazem na své zdroje.
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019)

Trump se o citlivé informaci údajně dozvěděl během interního brífinku zpravodajských služeb. Podle zdrojů listu New York Post reagoval viditelným překvapením a smíchem. Někteří další účastníci údajně považovali sdělení za „natolik komické“, že se k jeho reakci přidali.

Americké služby podle zdrojů nepovažují informaci za pokus o diskreditaci íránského vůdce, ale za důvěryhodnou zprávu. Modžtaba Chameneí měl v minulosti vztah se svým učitelem, tvrdí také zdroje. Přímé důkazy v podobě fotografií nebo záznamů ale americké úřady nemají.

Modžtaba zřejmě utrpěl zranění při stejném leteckém útoku z 28. února, který zabil jeho otce Alího Chameneího i další členy rodiny, včetně Modžtabovy manželky Zahry a jeho dospívající syna Mohammada. Nový nejvyšší vůdce má ještě jednoho syna a dceru. Trump už dříve jeho zvolení do čela Íránu označil pro USA za „nepřijatelné“.

Spekulace o soukromém životě nového íránského vůdce se objevovaly už dříve, zejména po havárii vrtulníku v květnu 2024, při které zahynul tehdejší prezident Ebráhím Raísí. Ten byl přitom považován za favorita Alího Chameneího na post budoucího nejvyššího vůdce Íránu.

Stanice CBS News v neděli bez dalších podrobností uvedla, že Alí Chameneí, který stál v čele Íránu od roku 1989, dával přednost jinému nástupci – mimo jiné kvůli blíže nespecifikovaným „problémům v Modžtabově osobním životě“.

Homosexuální styk je v Íránu trestný a může vést až k trestu smrti. Íránské úřady v minulosti některé homosexuální muže popravily oběšením na stavebních jeřábech, aby tím varovaly ostatní.

Portál Al-Džarida o víkendu napsal, že Chameneí byl v únoru zraněn a podstoupil operaci v Moskvě. Podle této zprávy se léčí v soukromé nemocnici umístěné v jednom z paláců užívaných ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Sdělení serveru není možné ověřit.

16. března 2026  16:56

Chameneí je možná gay, vyslechl Trump na brífinku. Informace ho rozesmála

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Amerického prezidenta Donalda Trumpa během zpravodajského brífinku pobavila informace, že nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí může být homosexuál. Uvádí to list New York Post s odkazem na...

16. března 2026  16:42

