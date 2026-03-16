Chameneí je možná gay, vyslechl Trump na brífinku. Informace ho rozesmála

Trump se o citlivé informaci údajně dozvěděl během interního brífinku zpravodajských služeb. Podle zdrojů listu New York Post reagoval viditelným překvapením a smíchem. Někteří další účastníci údajně považovali sdělení za „natolik komické“, že se k jeho reakci přidali.
Americké služby podle zdrojů nepovažují informaci za pokus o diskreditaci íránského vůdce, ale za důvěryhodnou zprávu. Modžtaba Chameneí měl v minulosti vztah se svým učitelem, tvrdí také zdroje. Přímé důkazy v podobě fotografií nebo záznamů ale americké úřady nemají.
Modžtaba zřejmě utrpěl zranění při stejném leteckém útoku z 28. února, který zabil jeho otce Alího Chameneího i další členy rodiny, včetně Modžtabovy manželky Zahry a jeho dospívající syna Mohammada. Nový nejvyšší vůdce má ještě jednoho syna a dceru. Trump už dříve jeho zvolení do čela Íránu označil pro USA za „nepřijatelné“.
Spekulace o soukromém životě nového íránského vůdce se objevovaly už dříve, zejména po havárii vrtulníku v květnu 2024, při které zahynul tehdejší prezident Ebráhím Raísí. Ten byl přitom považován za favorita Alího Chameneího na post budoucího nejvyššího vůdce Íránu.
Stanice CBS News v neděli bez dalších podrobností uvedla, že Alí Chameneí, který stál v čele Íránu od roku 1989, dával přednost jinému nástupci – mimo jiné kvůli blíže nespecifikovaným „problémům v Modžtabově osobním životě“.
Homosexuální styk je v Íránu trestný a může vést až k trestu smrti. Íránské úřady v minulosti některé homosexuální muže popravily oběšením na stavebních jeřábech, aby tím varovaly ostatní.
Portál Al-Džarida o víkendu napsal, že Chameneí byl v únoru zraněn a podstoupil operaci v Moskvě. Podle této zprávy se léčí v soukromé nemocnici umístěné v jednom z paláců užívaných ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Sdělení serveru není možné ověřit.