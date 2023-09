Stokrát větší než Lipno. Monstrózní přehrada na Nilu je plná, Egypt zuří

Egypt v neděli napuštění přehrady odsoudil jako jednostranný a nezákonný krok. „Naplnění přehrady bez souhlasu dvou zemí ležících níže po proudu řeky (Egypta a Súdánu) je nezákonné,“ uvedlo podle agentury AFP egyptské ministerstvo zahraničí.

Výstavba projektu v hodnotě kolem čtyř miliard dolarů (přes 90 miliard Kč) začala v roce 2011. Elektrárna, která má mít kapacitu přes 6 000 megawattů, je klíčovou součástí plánu Etiopie stát se největším africkým vývozcem elektřiny, napsala agentura Reuters.

Modrý Nil je spolu s Bílým Nilem zdrojem Nilu; obě řeky se stékají v Súdánu, odkud Nil teče dál do Egypta. Zhruba 85 procent vody proudící v řece je z Etiopie a Súdán s Egyptem se obávají, že přehrada sníží množství vody proudící do jejich zemí.

Etiopie, Egypt a Súdán o projektu již dlouhou dobu jednají. V červenci se egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a etiopský premiér shodli na plánu k dokončení dohody těchto tří zemí ohledně naplnění přehrady a podmínek jejího provozu, což signalizuje průlom v rozhovorech.

Podle Káhiry však naplnění přehrady další jednání zkomplikuje. „Jednání, která byla nedávno obnovena s cílem dosáhnout během čtyř měsíců dohody, přístup Etiopie ohrožuje,“ uvedlo egyptské ministerstvo zahraničí.

Velká přehrada etiopského znovuzrození se nachází asi patnáct kilometrů od hranic se Súdánem. Po dokončení se bude jednat o největší vodní nádrž a vodní elektrárnu v Africe. Gravitační hráz bude vysoká 155 metrů a dlouhá 1 780 metrů, plocha vodní nádrže bude mít rozlohu 1 874 km čtverečních. To je skoro stokrát víc než má Lipno.

Diplomatické třenice kolem přehrady se svého času pokoušela urovnat i Amerika, která se v éře Donalda Trumpa postavila na stranu Egypta a pozastavila část finanční pomoci Etiopii. „Skončí to tím, že Egypt vyhodí tu přehradu do vzduchu. Řekl jsem to a říkám to nahlas... vyhodí tu přehradu do vzduchu. Musí něco udělat,“ prohlásil před třemi lety tehdejší šéf Bílého domu.