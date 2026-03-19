Americká armáda je na dobré cestě k tomu, aby cíle Washingtonu splnila, prohlásil na stejné konferenci šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine. USA podle něj každý den podnikají údery hlouběji v íránském území.
Americko-izraelské údery podle Hegsetha zasáhly 7000 íránských cílů, včetně vojenské infrastruktury země.
|
„Nejde o pozvolné kroky. Jde o drtivou a přesně použitou sílu,“ prohlásil americký ministr. Útoky podle něj nejvíc poznamenaly schopnost Íránu vyrábět nové balistické střely a od začátku války ji snížily o 90 procent.
Hegseth vyzval Američany, aby se modlili za americké vojáky „na kolenou s rodinou, ve školách, v kostelech, jménem Ježíše Krista“.
Na otázku novináře, jaké země nejvíce spolupracují s Washingtonem, šéf Pentagonu odpověděl, že Izrael.
|
„Od prvního dne je úžasným a schopným partnerem,“ dodal. Rovněž vyzdvihl země Perského zálivu. „Jsme hrdí na to, že je bráníme, že stojíme po jejich boku,“ řekl Hegseth a jmenoval Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt či Saúdskou Arábii.
Současná válka na Blízkém východě začala 28. února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.