Nucená práce i dětské svatby. V moderní formě otroctví žije 50 milionů lidí

Za nárůstem počtu obětí otroctví v posledních letech stojí zejména ozbrojené konflikty, klimatické změny a světová pandemie nemoci covid-19. Tyto faktory uvrhly mnoho dalších lidí do extrémní chudoby nebo je přiměly k migraci, uvádí Mezinárodní organizace práce (ILO).

Více než by odpovídalo jejich podílu na světové populaci dopadá moderní otroctví na ženy a děti. Ohroženou skupinou jsou také lidé, kteří cestují za prací, ať už jde o nelegální migranty nebo lidi, kteří byli obelháni, když se snažili najít práci v zahraničí.

„Je šokující, že se situace v oblasti moderního otroctví nezlepšuje. Nic nemůže ospravedlnit přetrvávání tohoto zásadního porušování lidských práv,“ uvedl generální ředitel ILO Guy Ryder. „Víme, co je třeba udělat, a víme, že to lze udělat... ale vlády to samy nezvládnou,“ řekl a dodal, že zapojit se musí odbory, občanská společnost i obyčejní lidé.

Za velkou většinu nucené práce nese odpovědnost soukromý sektor, 14 procenty se na něm ale podle zprávy ILO podílejí i státy. Téměř čtvrtina zotročených lidí je nucena k prostituci, v 80 procentech těchto případů jsou to ženy a dívky.

Loni žilo v nucených manželstvích 22 milionů lidí, což je o 6,6 milionů osob více než v roce 2016. Sňatky zejména u dětí do 16 let jsou ale pravděpodobně mnohem častější, než se podařilo zmapovat, přiznává v pondělí zveřejněná zpráva ILO. Za 85 procenty vynucených sňatků stojí rodiny, dvě třetiny jich jsou uzavřeny v Asii a Pacifiku. Pokud se vezme v potaz poměr k počtu obyvatel, jsou nucené svatby nejčastější v arabských zemích.

Na zprávě se podílela také Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a skupina bojující proti obchodu s lidmi Walk Free.