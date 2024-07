„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

„Všechno to začalo zprávou v mém telefonu,“ říká Iva. „Byla to nabídka, abych přijela do Nizozemska pracovat jako modelka.“ Mladé Češce tehdy bylo kolem dvaceti, její přítel byl nezaměstnaný a potřebovala peníze.

Když se zeptala, o jaký druh modelingu jde, bylo jí řečeno, že fotografie zahrnují i určitou nahotu. S focením odhalených snímků, které byly nabízeny na chráněných internetových stránkách, už měla nějaké zkušenosti, takže ji to nijak zvlášť nešokovalo.