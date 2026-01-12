Mnozí vězni ve Venezuele netrpělivě čekají na možné propuštění. Je mezi nimi i Čech

„Můžu říct, že je živý...nejvíce jsem se bála představy, že je mrtvý. Je silný a přesvědčený, že odtamtud brzo odejde,“ řekla Superlanova choť Aurora Silvaová. Ta ho mohla navštívit poprvé od jeho zatčení na konci července 2024, dva dny po konání prezidentských voleb, které podle ústřední volební komise ovládané vládními příznivci opět vyhrál diktátor Nicolás Maduro.
Superlano je nyní vězněn asi padesát kilometrů východně od Caracasu ve věznici Rodeo I, kde společně s ním čekají od čtvrtka, kdy vláda oznámila propuštění velkého počtu domácích a zahraničních vězňů, desítky dalších lidí na své osvobození. Předtím věznily úřady Superlana ve věznici Helicoide, kde podle lidskoprávních aktivistů dochází k mučení vězňů.
„Jsou netrpěliví, plní naděje a čekají na osvobození,“ řekl Silvaové o vězních její manžel. Podle něj jsou vězni obeznámeni s plánovaným propouštěním.
Superlano byl v roce 2021 zvolen guvernérem v západním státě Barinas, odkud pocházel někdejší prezident Hugo Chávez. Superlanovo vítězství bylo podle AFP velkým překvapení, jenže úřady výsledky voleb krátce na to anulovaly.
Venezuela začala propouštět vězně, včetně opozičních osobností, ve snaze uklidnit administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. USA přitom před týdnem unesly prezidenta Madura a jeho manželku, které viní z narkoterorismu. Ve vedení země uznaly dosavadní viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, přední představitelku předchozího autoritářského režimu.
V zemi je nejméně 902 politických vězňů, z toho 86 jsou cizinci či lidé s dvojím občanstvím, uvedla venezuelská organizace Foro Penal. Je mezi nimi i jeden Čech, Jan Darmovzal. O jeho příběhu jsme psali zde.