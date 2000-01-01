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V Mnichově v sobotu oficiálně začíná 191. ročník slavného Oktoberfestu, který potrvá až do 4. října. Pořadatelé očekávají, že během následujících více než dvou týdnů do bavorské metropole dorazí přes šest milionů návštěvníků z celého světa. Jak se Bavorsko na tradiční událost připravuje, zachytili fotografové.
Autor: ČTK
Ve festivalovém areálu budou i letos panovat mimořádně přísná bezpečnostní opatření.
Autor: Profimedia.cz
Policie zároveň uklidňuje veřejnost, že nemá k dispozici žádné konkrétní poznatky o hrozícím nebezpečí pro návštěvníky.
Autor: ČTK
Přesně v poledne narazí mnichovský primátor Dominik Krause první festivalový sud piva v obřím stanu rodiny Schottenhamelů.
Autor: Profimedia.cz
Veškerá pozornost přítomných se bude soustředit na to, po kolika úderech dřevěnou palicí se mu to podaří.
Autor: Profimedia.cz
Šestatřicetiletý Krause stojí v čele mnichovské radnice teprve od letošního května a stane se vůbec prvním primátorem za stranu Zelených, který Oktoberfest otevře.
Autor: ČTK
V momentě, kdy sud úspěšně narazí, tradičně zvolá bavorský výkřik „O’zapft is!“, tedy „Je naraženo!“.
Autor: ČTK
První máz – tedy úplně první litr načepovaného piva – pak podle tradice připadne bavorskému premiérovi Markusi Söderovi, se kterým si primátor slavnostně připije.
Autor: ČTK
V areálu na Tereziánské louce si lidé budou moci v příštích dvou týdnech nakoupit suvenýry nebo vyzkoušet tradiční kolotoče.
Autor: ČTK
Hlavním tahákem však zůstávají obří pivní stany, z nichž ty největší dokážou pojmout zhruba 6000 hostů přímo uvnitř.
Autor: ČTK
Pivo však letos opět podraží – za jeden tuplák zlatavého moku hosté zaplatí 14,80 až 15,90 eura, což je v přepočtu přibližně 360 až 387 korun.
Autor: ČTK