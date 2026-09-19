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Pochybný syndikát, nebo ochrana tradic? Proč se na Oktoberfestu čepuje jen šest piv
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Pochybný syndikát, nebo ochrana tradic? Proč se na Oktoberfestu čepuje jen šest piv
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Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se ve svém pravidelném shrnutí událostí týdne vymezil proti válce. „My přece nechceme třetí světovou válku,“ říká Andrej Babiš ve videu, které zveřejnil na...
Tři středočeská města, tři tradiční porodnice a jeden společný problém – nedostatek dětí. Porodní oddělení nemocnic ve Slaném, Čáslavi a Benešově balancují na hraně přežití. Dětí se tu rodí málo a...
Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský...
V posledních týdnech se ukazuje, jak Zlínu kriticky schází dálniční přivaděč z Fryštáku, kam silničáři letos v červnu přivedli dálnici D49. Na výjezdu z krajského města tímto směrem se zejména v...
Zvenčí připomíná známý český Albatros, pod křídly má ale rakety a jeho možným cílem už nemusí být jen ty pozemní. Aero Vodochody letos na Dny NATO v Ostravě přivezlo svůj L-39 Skyfox v konfiguraci...
Vysoké platy, příspěvky na důchod a desítky let služby mohou americkým pilotům zajistit milionové úspory. Ani jim se ale nevyhýbají propady příjmů během krizí.
Je to už deset let, co jsem poprvé pronikl do tajemného světa ukrytého za zdmi starého domu na pražské Florenci. Tenkrát jsem se stal svědkem mysteriózního dění ve fiktivním sudetském městečku jménem...
Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě, největší bezpečnostní show v Evropě. Česká armáda představuje novou protivzdušnou obranu a také nejnovější transportní letoun. Osmihodinový program...
Mateřské školy v Litoměřicích mají necelé dva měsíce novou ředitelku Michaelu Pavlatovou. Ve funkci vystřídala Moniku Mejtovou, proti které dokonce vznikla petice. Pavlatovou čeká řada výzev, do...
V Německu začaly dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří...
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Když letos poprvé otevřel balení s hotovou karetní hrou Žrouti, měl za sebou sedm let práce. Během nich liberecký designér a nápadolog Ondřej Musil hru několikrát přepracoval a hledal vydavatele....
Americký prezident Donald Trump se v sobotu ohradil proti kritikům umělé inteligence. V příspěvku na své sociální síti Truth Social uvedl, že plánuje jmenovat nového poradce pro umělou inteligenci a...
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