Zatímco Trump Ukrajině pod hrozbou zastavení vojenské pomoci zakazuje útočit na ruské rafinerie, nyní z trosek tohoto odvětví hodlá nakupovat palivo, aby zachránil své šance v nadcházejících kongresových volbách.
S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit
Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin
Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...
KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...
Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...
Volby 2026 ONLINE: Češi si druhý den volí obecní zastupitele a senátory
Česko vstoupilo do druhého dne komunálních a senátních voleb. Volební místnosti jsou v sobotu 10. října otevřené od 8 hodin do 14 hodin. Svůj hlas už dopoledne odevzdali poslankyně a bývalá...
Ukrajinci zapálili Rusku ropný terminál. Jen pár hodin po dohodě Trumpa s Putinem
Ukrajinské drony v noci zaútočily na ropný terminál Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár. Podle ruských úřadů útočila více než stovka dronů. Ukrajinský nálet následoval jen...
Plameny v Lubníku pohltily rodinný dům i se stodolou. Majitel skončil v nemocnici
Před páteční půlnocí vypukl v Lubníku na Orlickoústecku požár rodinného domu se stodolou. Na místo vyrazili profesionální i dobrovolní hasiči, práci jim ztěžovaly výbuchy tlakových lahví a pneumatik,...
Výrostci v Zábřehu ukradli vlajku u volební místnosti. Dostihla je kolemjdoucí
Kuriózní incident provázel komunální volby v Zábřehu na Šumpersku. Několik mladíků tam v pátek podvečer odcizilo vlajku umístěnou u jedné z volebních místností. S lupem však daleko neutekli. Dostihla...
ANALÝZA: Mnichov Donalda Trumpa. Za pouhou naději u voleb obětoval spojence
Americký prezident Donald Trump šokoval transatlantické partnery, když oficiálně oznámil dohodu s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem o okamžitém uvolnění ruské nafty pro americký a globální trh. Aby...
Jen kosmetika na Titaniku, hodnotí experti Trumpovu dohodu o naftě. Ceny nesrazí
Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s ruským vůdcem Vladimirem Putinem o dodávkách nafty do Spojených států. Rusko má v příštích měsících poslat statisíce tun paliva a později další...
Profesor Pafko se topil ve Vltavě. Drama popsal známý záchranář Dvořák
Uznávaný chirurg a profesor Pavel Pafko zažil minulý týden zapeklité chvíle. Vyrazil se projet Vltavou na své lodi, ta se s ním však převrhla a on zůstal uvězněný ve studené vodě. Pomalu se topil. Z...
Luxusní resorty už ultraboháče nebaví. Platí miliony za světová prvenství
Soukromé tryskáče, superjachty ani pětihvězdičkové resorty už některým ultrabohatým lidem nestačí. Novým symbolem luxusu se stávají dobrodružné expedice do odlehlých míst, někdy i s ambicí dosáhnout...
Národnost spisovatel. Nejkratší židovský vtip vypráví vnuk Arnošta Lustiga
Jako kluk chodil raději do kina nebo s kamarády z legrace plašit milenecké dvojice v parku než na hodiny houslí a náboženství, jako spisovatel se k vlastnímu údivu dostal až do školních osnov....
Zpěvem proti strachu. V Rusku sílí pouliční sbory, mění se v protest proti Putinovi
Společný zpěv se v Rusku stává způsobem, jak se lidé mohou setkávat navzdory sílícím omezením veřejného života. Pouliční sbory nabízejí únik od každodenního stresu a pocit sounáležitosti, některé se...
Bílý dům má novou mluvčí. Stala se jí Katie Zachariaová
Novou mluvčí Bílého domu bude Katie Zachariaová. Její jmenování v pátek oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social, přičemž ji nazval svou loajální stoupenkyní. Trump...
Dohoda o ruské naftě rozbila jednání o míru, schůzka v Miami skončila předčasně
Jednání zástupců USA, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Stalo se tak po překvapivém ujednání prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a...
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