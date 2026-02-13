Mnichovská bezpečnostní konference začíná. Promluví Pavel, jedou i Zůna a Macinka

Konference se tradičně koná v hotelu Bayerischer Hof v centru Mnichova a první projev ve 13:45 pronese německý kancléř Friedrich Merz. Následovat budou panelové diskuze a debaty, do kterých se až do neděle zapojí mimo jiné více než šest desítek prezidentů a premiérů. Na okraj konference se uskuteční také mnoho dvoustranných jednání.
Pavel v Mnichově promluví o Ukrajině i populismu, rozhovor poskytne BBC
Český prezident Pavel vystoupí odpoledne v diskuzním panelu na téma populismus a následně se zúčastní literárního večera společně se spisovatelem Jáchymem Topolem a bývalým velvyslancem v Německu Tomášem Kafkou. Česko je letos hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu, pořádá proto v Německu řadu literárních akcí v rámci Roku české kultury.