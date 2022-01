Zemřel apoštol míru vietnamské války. Vlivný mnich odešel ve věku 95 let

V 60. letech během svého pobytu v USA se mimo jiné setkal s černošským aktivistou Martinem Lutherem Kingem a přesvědčil ho, aby veřejně vystoupil proti válce ve Vietnamu. King jej později navrhl na Nobelovu cenu míru a označil za „apoštola míru a nenásilí“, napsala agentura Reuters.

Thich Nhat Hanh se po své cestě po Spojených státech dlouhou dobu nesměl vrátit do Vietnamu. Strávil tak řadu let v jihozápadní Francii v klášteře Švestková vesnice. Věnoval se zakládání klášterů a meditačních center v různých částech světa a napsal přes stovku knih, které byly přeloženy do více než 40 jazyků, uvedl server BBC.

Byl zastáncem nenásilného řešení konfliktů, nejedl výrobky pocházející od zvířat a aktivní byl také v ekologickém hnutí. Do vlasti se po téměř 40letém exilu vrátil na krátkou dobu v roce 2005 a znovu o dva roky později.

V roce 2014 utrpěl mozkovou mrtvici, kvůli které ztratil schopnost řeči. V roce 2018 se vrátil do Vietnamu, kde mu úřady dovolily strávit zbytek života v chrámu ve městě Hue. Jeho úmrtí oznámila jeho organizace zen budhismu, jež uvedla, že na odpočinek odešel v chrámu Tu Hieu ve Vietnamu.

Podle BBC by měl jeho pohřeb trvat od soboty pět dnů a uskutečnit se má ve Vietnamském městě Hue. Zatím není jisté, jak na tuto událost budou reagovat místní autority, které jeho činnost dlouhodobě potlačují.