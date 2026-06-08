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MMA zápasy v kleci před Bílým domem v ohrožení? Trumpova akce čelí žalobě

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  12:11
Dva obyvatelé státu Virginie se u soudu snaží zabránit konání zápasů ve smíšených bojových uměních (MMA) na Jižním trávníku Bílého domu na narozeniny amerického prezidenta Donalda Trumpa v neděli 14. června. V žalobě uvádějí, že aréna pro soutěž Ultimate Fighting Championship (UFC) vztyčená na pozemcích Bílého domu nemá dostatečná povolení. Rovněž se podle nich jedná o mimořádné využití veřejného pozemku s cílem obohacení Trumpa a jeho spojenců.

Právní firma Public Integrity Project v sobotu žalobu podala jménem veterána války ve Vietnamu a politického aktivisty, informuje stanice CNN.

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Brazilský zápasník Mauricio Ruffy oslavuje vítězství nad Jamesem Llontopem. Vlevo dole Donald Trump, Kid Rock, Elon Musk a šéf UFC Dana White (17. listopadu 2024)
U Bílého domu začala výstavba klece pro zápasy MMA na Trumpovy narozeniny. (26. května 2026)
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Žádají v ní federálního soudce, aby označil schválení akce za nezákonné. Soutěž podle nich nemá dostatečná povolení, jelikož ji neschválil Kongres a neprošla environmentálním posouzením.

Žalující strana odmítá tvrzení Trumpovy administrativy, že na soutěž UFC se vztahuje povolení Kongresu pro akce pořádané na oslavu 250. výročí založení Spojených států. Událost „v žádném podstatném smyslu není oslavou 250. výročí americké nezávislosti. Místo toho je oslavou značky UFC a 80. narozenin Donalda Trumpa“, stojí v žalobě.

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Žaloba rovněž cituje zprávy, že UFC prodává VIP balíčky na akci za jeden až 1,5 milionu dolarů (31,5 milionu Kč) a že šéf UFC Dana White a Trump využívají příležitosti k finančnímu zisku.

„V zásadě se jedná o soukromé, komerční a zkorumpované využití našich nejposvátnějších národních památek pro soukromý zisk,“ uvedl právník žalujících Brendan Ballou. „A právě to je motivem této žaloby,“ dodal. Den před akcí u Bílého domu se bude konat vážení zápasníků u Lincolnova památníku.

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Náklady na utkání se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč). Bílý dům uvedl, že je zcela pokryje UFC a daňové poplatníky akce nebude stát nic. Aréna u Bílého domu podle Trumpa pojme 5000 diváků. Zápasy budou také živě vysílány na velkých obrazovkách v nedalekém parku The Ellipse. UFC uvedla, že pro diváky na obou místech plánuje zdarma vydat 85 000 vstupenek.

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