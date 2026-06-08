Právní firma Public Integrity Project v sobotu žalobu podala jménem veterána války ve Vietnamu a politického aktivisty, informuje stanice CNN.
Žádají v ní federálního soudce, aby označil schválení akce za nezákonné. Soutěž podle nich nemá dostatečná povolení, jelikož ji neschválil Kongres a neprošla environmentálním posouzením.
Žalující strana odmítá tvrzení Trumpovy administrativy, že na soutěž UFC se vztahuje povolení Kongresu pro akce pořádané na oslavu 250. výročí založení Spojených států. Událost „v žádném podstatném smyslu není oslavou 250. výročí americké nezávislosti. Místo toho je oslavou značky UFC a 80. narozenin Donalda Trumpa“, stojí v žalobě.
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Žaloba rovněž cituje zprávy, že UFC prodává VIP balíčky na akci za jeden až 1,5 milionu dolarů (31,5 milionu Kč) a že šéf UFC Dana White a Trump využívají příležitosti k finančnímu zisku.
„V zásadě se jedná o soukromé, komerční a zkorumpované využití našich nejposvátnějších národních památek pro soukromý zisk,“ uvedl právník žalujících Brendan Ballou. „A právě to je motivem této žaloby,“ dodal. Den před akcí u Bílého domu se bude konat vážení zápasníků u Lincolnova památníku.
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Náklady na utkání se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč). Bílý dům uvedl, že je zcela pokryje UFC a daňové poplatníky akce nebude stát nic. Aréna u Bílého domu podle Trumpa pojme 5000 diváků. Zápasy budou také živě vysílány na velkých obrazovkách v nedalekém parku The Ellipse. UFC uvedla, že pro diváky na obou místech plánuje zdarma vydat 85 000 vstupenek.