Kanadský realitní agent se napil u svých klientů mléka, musí zaplatit statisíce

Realitní agent Mike Rose byl minulý rok sám v jednom z domů ve městě Kamploops. Během čekání na další zájemce o prohlídku si ale otevřel lednici, napil se mléka přímo z lahve a tu pak vrátil zpátky.

Tento čin jej ale přijde velmi draho. Úřad pro finanční služby Britské Kolumbie shledal jeho jednání za „nevhodné“ podle zákona provincie o realitních službách. Udělil mu pokutu 20 tisíc kanadských dolarů (330 200 korun) a nařídil i zaplacení dalších 2 500 kanadských dolarů (41 280 korun) za výdaje na vymáhání.

Jeho chování totiž zachytila domácí kamera. „Bylo to neprofesionální v tolika ohledech,“ uvedla Lyska Fullertonová, která se svým manželem dům prodává. Záznam ji prý ponechal v naprostém šoku a beze slov. Roseův čin označuje za „invazi“ do jejího domu a soukromí. Mléko hned vylila.

„V jakém světě si myslí, že je v pohodě něco takového udělat? Já bych to neučinila ani v domě mé vlastní rodiny,“ řekla Fullertonová listu The Washington Post.

„Nevadí mi, že pil mléko,“ tvrdí majitelka domu. „Ale udělat to tímto způsobem? Nezanechal ani poznámku, ani nám neřekl, že se to stalo. Zjistila jsem to jen díky mé kameře, a to je prostě nechutné a naprosto špatné. Donutí vás to pochybovat o lidech, kteří navštěvují váš domov.“

Není to však jediné, čeho se realitní agent v domě dopustil. Na kamerách totiž ještě bylo vidět, jak si sedl na gauč a rozbil jeho opěrku. O druhých zájemcích, které pozval, ani manželé nevěděli a zjistili to až poté, co je agent pozval.

Rose si nyní sype popel na hlavu. Tvrdí, že jeho chování bylo mimo jeho charakter a „nešťastné“. „Nikdy předtím jsem nic takového neudělal a už se nikdy nebudu takto chovat,“ uvedl v prohlášení.

Realitní agent tvrdí, že hledal v lednici vodu, protože byl „neobvykle dehydrovaný“ a pod „značným stresem“. Protože ale vodu nemohl najít, napil se mléka.

Společnost, pro kterou pracoval, ho propustila. Nyní pracuje pro jinou a souhlasil, že veškeré výdaje zaplatí.

Fullertonová je ráda, že úřad muži vystavil tak vysokou pokutu. „Je to přeci jen trochu víc než plácnutí po ruce, což je dobře,“ řekla. „Určitě je to pokuta, která jím trochu otřese.“