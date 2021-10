Co přijde po výprasku? Bartoš musí skončit, Maláčová ČSSD nevzkřísí, říká politolog

Co říkáte na výsledky voleb?

Výsledek je samozřejmě zajímavý a v mnohém překvapivý, ale o tom, kdo bude a nebude vládnout, hodně spolurozhodl i velký počet propadlých hlasů. Žádná ze stran, které v průzkumech oscilovaly kolem pěti procent, se do Sněmovny nedostane. Což potenciálně umožní oběma opozičním koalicím vytvořit vládní většinu. Je to paradox, ale ten vysoký počet propadlých hlasů je vlastně rozhodující faktor.

Kandidatura na premiéra zkrátka Ivanu Bartošovi docela zlomila vaz, byť asi na jaře nemohl dělat nic jiného, než ji přijmout.