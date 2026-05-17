Mluvila deseti jazyky a po návratu z Česka našla lásku. Mladý pár zabil obří úder Rusů

  13:07
Jako mnoho Ukrajinců i Maryna Homenjuková uprchla z vlasti po ruské invazi před čtyřmi lety. Podařilo se jí dokončit studium v Česku a do svého působivého seznamu jazyků přidala vietnamštinu. Následující rok se vrátila domů a potkala svého milého, Jurije Orlova. Homenjuková a Orlov, který byl kapitánem kyjevského florbalového klubu a předtím hrál za týmy v ukrajinské metropoli hokej, byli mezi 24 lidmi zabitými ve čtvrtek během děsivé vlny ruských náletů. Vojenští představitelé mluví o největším bombardování za dobu války.

Střela s plochou dráhou letu srovnala se zemí jejich bytový dům. V sobotu přátelé a rodina vzdali 24leté učitelce angličtiny Homenjukové poslední poctu. Doufali, že také Orlovovi vzdají hold, ale jeho tělo ještě k pohřbu nebylo připraveno. Dožil se pouhých třiceti let, píše agentura AP.

„Byla velmi láskyplný člověk. Je mi to moc líto, protože měla tolik snů. Pracovala s dětmi a sama chtěla jednou mít děti, až nastanou bezpečnější časy,“ řekla kamarádka Homenjukové Olesia Juchnovyčová.

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

Pár se seznámil přes seznamovací aplikaci poté, co se Homenjuková v roce 2023 vrátila na Ukrajinu z České republiky, kde studovala vietnamštinu. Přátelé říkají, že mluvila asi deseti jazyky, mimo jiné plynně korejsky a čínsky.

Měla citlivou duši a ujímala se opuštěných zvířat, uvedli přátelé. Velmi ráda objevovala svět a šetřila si na dobrodružství v nových zemích. „Toto je mladý člověk. Toto je dívka, která měla úplně celou budoucnost před sebou,“ řekla kamarádka a kolegyně Anastasija Petrušinová. „Tato budoucnost už nebude existovat - naši mladí ji v podstatě nemohou mít. Nikdy nevíte, jaké problémy vás čekají,“ dodala Petrušinová.

Maryna Homenjuková a Jurij Orlov na snímku z 9. února 2026. V půlce května oba zemřeli během jedné z největších vln ruských náletů za dobu trvání Putinovy krvavé války.
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)
Přátelé říkali, že jsou rádi, že Homenjuková potkala Orlova. Navzdory svým odlišnostem - on miloval sport a ona umění - bylo zřejmé, že jim na sobě velmi záleží. Homenjuková chodila o nedělích na každý jeho zápas, měli takovou tradici. Naučil ji hrát florbal a ona ho naučila anglicky.

„Je to škoda. Měla jsem pomáhat s přípravami na svatbu, a nakonec jsem pomáhala s přípravami na pohřeb,“ řekla Juchnovyčová. „Je to hrozné.“

Smrt dvojice následovala po velmi těžké zimě neutuchajících ruských útoků na Kyjev. Juchnovyčová uvedla, že často mluvili o tom, že se chtějí přestěhovat ze své čtvrti Darnycja na kyjevském levém břehu, kde býval proud po výpadcích obnovován později než v jiných částech města, ale nemohli si to dovolit.

Juchnovyčová řekla, že Homenjukové po čtvrtečním útoku napsala zprávu, ale nedostala odpověď. „Nikdy nepomyslíte na to, že by se někomu blízkému mohlo něco stát, a prostě mu pro jistotu napíšete zprávu,“ řekla přítelkyně zesnulé. „Nikdy mě nenapadlo, že tohle bude jedna z těch situací, kdy zpráva zůstane nepřečtená.“

