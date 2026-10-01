Mladík na Slovensku vyhrožoval dětem sekerou. Hrozil, že přijde i do školy

Případ vyvolal pozornost i obavy poté, co v úterý na severu Slovenska zaútočil žák osmé třídy nožem na spolužačku a dvě učitelky. Jedna z učitelek zemřela, druhá utrpěla zranění. Žačka skončila ve vážném stavu v nemocnici.
Starosta obce Čeľadice, vedení školy i učitelé mají po vyhrožování strach, uvedl portál noviny.sk. „Pro mě je nejdůležitější otázka – na co čekáme? Na co čeká policejní sbor, na co čeká prokurátor, když ta hrozba je jasná?“ řekl médiím starosta Peter Pukan.
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Žák na slovenské škole napadl spolužáky a učitelky nožem. Jedna z nich zemřela
Na videu z incidentu, které před školou zaznamenal jeden z žáků, vyhrožuje mladík se sekerou v ruce dětem. Požadoval po nich, aby jistému chlapci vyřídili, aby se s ním večer sešel. Pokud by nepřišel, hrozil, že za ním přijde domů a rozseká ho sekerou. V závěru poznamenal, že za ním přijde i do školy.
Pukan uvedl, že zmíněný mladík tyto děti šikanoval, když ještě na základní školu také chodil. Poznamenal, že nynějšímu konfliktu předcházela hádka s jedním ze školáků.
Policejní mluvčí v Nitře uvedl, že policisté se případu věnují. Žilinka ve čtvrtek ale slíbil, že postup policie nechá přezkoumat.
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