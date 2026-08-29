Čokoláda od Mladiče. Bosenský řezník pohladil kluka a pak mu zavraždil otce

„Bylo mi osm, nevěděl jsem, co se děje nebo kdo to je Ratko Mladič,“ řekl před patnácti letech Alić reportérům agentury AP. Na onen slunný den, kdy se tváří v tvář setkal s velitelem bosenských Srbů, si stále jasně pamatoval.
V červnu 1995 byl jedním z tisíců bosenských muslimů, kteří se uchýlili do Srebrenice pod ochranu jednotek OSN. Onoho večera stejně jako stovky dalších dětí zaslechl zvěst, že na blízkém poli je nějaký důležitý voják a rozdává čokoládu. Otec mu zakázal vycházet z továrny, kde se jeho rodina schovávala, Izudin se ale vyplížil a rozběhl se vstříc vytoužené pochutině.
„Šel jsem tam s ostatními dětmi a od Mladiče si vzal čokoládu,“ vyprávěl vytáhlý mladík s vpadlýma očima. „Zeptal se mě, jak se jmenuji a já řekl ‚Izudin‘. Nebál jsem se. Soustředil jsem se jen na tu čokoládu,“ vzpomíná na své setkání s mužem přezdívaným Bosenský řezník.
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Zatímco si pochutnával na sladkostech, Mladičovi muži v okolních lesích pořádali lov na jeho otce. Šahzet Alić se podobně jako řada dalších muslimských mužů předcházející noc rozhodl, že nebude čekat, až Srbové město obsadí, a přejde přes hory do bezpečí. „Před lety ho našli v jednom z hromadných hrobů,“ vzpomínal mladík.
Video Mladiče hladícího muslimského chlapce těsně před rozpoutáním nejhoršího masakru v Evropě od druhé světové války pobouřilo celý svět. Mladić se před kamerami procházel mezi bosenskými uprchlíky a s úsměvem jim sliboval bezpečnou evakuaci. Srbové později ženy a děti posadili do autobusů a odvezli je do jiných částí Bosny. Více než osm tisíc mužů pak postříleli a zahrabali v hromadných hrobech.
Na slavném videu se Mladić Izudina ptá, kolik mu je let. „Dvanáct,“ odpovídá chlapec. Po letech přiznal, že lhal, aby vypadal starší, aniž by si uvědomil, jaké riziko tím podstupuje. Nejmladší oběti Mladičových mužů nalezené v hromadných hrobech bylo jen čtrnáct let. O totožnosti hocha a jeho osudu se dlouho nic nevědělo, přestože na záběrech zřetelně vyslovil své jméno.
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Po dopadení generála Mladiče se do pátrání pustili i reportéři agentury AP. Narazili na mladé muže, kteří tvrdili, že byli mezi dětmi obdarovanými v Srebrenici čokoládou. Novinářům řekli, že chlapec na videu se příjmením jmenuje Alič a žije v bosenské vesnici Prohiči, jen kousek od Srebrenice.
Novináři mladíka tohoto jména v Prohiči skutečně našli. Na snímcích z dětství se nápadně podobal chlapci z videa a novinářům potvrdil, že to je skutečně on, koho Mladić před šestnácti lety hladil po tváři.
Později si našel práci jako dělník na stavbě a přivydělával si ve stánku s rychlým občerstvením. „Měl by dostat ten nejvyšší trest. Zabil mého otce, mého strýce a tolik dalších lidí,“ prohlásil v roce 2011, když někdejšího velitele bosenskosrbské armády zadrželi ve vesnici Lazarevo na severu Srbska.
Muž považovaný za symbol krvavých balkánských válek po rozpadu Jugoslávie zemřel ve čtvrtek ve věku 84 let v Haagu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. V posledních měsících prodělal několik mrtvic. Srbsko v pátek oznámilo, že pro něj uspořádá pohřeb s nejvyššími vojenskými a státními poctami.