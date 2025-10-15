„Zrušení zákazu vycestovat vedlo v Německu u skupiny ukrajinských mužů mezi 18 a 22 lety k nárůstu počtu žádostí o ochranu... a to ze zhruba 100 týdně před tím, než toto ustanovení vstoupilo v platnost, na současných asi 1000 týdně,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra. Podle něj není jasné, jestli se jedná o přechodný jev, nebo nastupující trend.
Ukrajinská vláda na konci srpna umožnila mužům ve věku 18 až 22 let vyjíždět do zahraničí. Po začátku ruské invaze a vyhlášení válečného stavu nesměli bez zvláštního povolení vojenských orgánů zemi opouštět muži od 18 do 60 let.
Ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že mladí muži takto dostanou větší šanci získat vzdělání v zahraničí, které po návratu do vlasti mohou využít k jejímu prospěchu.
Na muže ve věku od 18 do 22 let se nevztahuje na Ukrajině branná povinnost, ta byla loni snížena na 25 let. Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu úřady mobilizovaly muže podléhající branné povinnosti ve věku od 27 do 60 let. Ti mladší se mohli rozhodnout do armády vstoupit dobrovolně a řada z nich toho tehdy také využila.