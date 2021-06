Mladí Američané bez domova dostali naději. New York jim dá měsíční kapesné

Americké město New York se rozhodlo pomoci mladým lidem bez domova. Ti budou během dvou let dostávat měsíční kapesné přes tisíc dolarů, které jim pomůže v jejich návratu do běžného života. Do projektu město zatím zapojilo čtyřicet Američanů ve věku od 18 do 25 let.