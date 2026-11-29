Itálie a další evropské země čelí stárnutí populace. Odrážejí protesty mladých lidí rostoucí pocit, že se ve společnosti stávají marginalizovanou skupinou? Můžeme mluvit o mezigeneračním konfliktu?
Zatím bych to nenazývala otevřeným mezigeneračním konfliktem. Vidím však rostoucí mezigenerační roztrpčení. Pramení z pocitu, že byla porušena mezigenerační dohoda. V Itálii – a jsem si jistá, že stejně je tomu i v několika dalších zemích – máme generace vysoce vzdělaných mladých dospělých. Většinou jsou vzdělanější, než byli jejich rodiče, mnohdy s několika vysokoškolskými tituly. Přesto čelí extrémně nejistým pracovním podmínkám, stagnujícím mzdám a vysokým nákladům na bydlení, kvůli nimž je pro ně nedostupné i pouhé pronajmutí jednopokojového bytu, natož jeho koupě.
Celé naše životy se staly obsahem ke zhlédnutí. Není překvapivé, že se mladí lidé natáčejí i na demonstracích nebo že účast může mít performativní rozměr.