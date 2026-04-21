Na případ upozornil portál veřejnoprávní televize Yle. Podle něj se incident odehrán minulé pondělí, kdy studenti kurzu záložních důstojníků–pilotů prováděli výcvikové lety.
Data ukazují, že několik letadel odstartovalo kolem 7:30 z letiště Tikkakoski a minimálně čtyři z nich následně opisovaly trasy připomínající penis.
Finské letectvo potvrdilo, že šlo o kadety, a uvedlo, že případ bude mít disciplinární dohru. Mluvčí zdůraznil, že cílem letu byl nácvik zatáček ve vymezeném prostoru.
„Letadla zůstala v přidělené oblasti a plnila zadané úkoly. Od trasy se neodchýlila,“ uvedlo letectvo. Zároveň dodalo, že lety nepředstavovaly žádné riziko pro ostatní provoz.
Podle Yle armáda incident vyšetřuje. Jaké konkrétní sankce kadety čekají, ale zatím neupřesnila. „Od vojáků očekáváme dodržování pravidel slušného chování. Pokud dojde k jejich porušení, bude to odpovídajícím způsobem řešeno,“ dodalo letectvo.