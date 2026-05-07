Předvolební průzkumy naznačují, že labouristé by mohli přijít o více než polovinu z 2 500 křesel, která obhajují v místních samosprávách. Dříve by labouristická porážka znamenala dobré zprávy pro konzervativce, ti se ale po 14 letech u moci potýkají s pokračující nepopularitou.
V Londýně a dalších velkých městech podle volebních modelů část labouristických křesel získají zástupci Zelených, v bývalých labouristických baštách na severu Anglie pak předpovídají průzkumy úspěch protiimigrační populistické strany Reform UK.
Starmerova strana po příslibu ekonomického růstu a snížení životních nákladů s velkým náskokem vyhrála volby do britského parlamentu v roce 2024. Současný premiér však dva roky po volbách čelí kritice kvůli trvajícímu oslabení ekonomiky i personálním rozhodnutím.
Další parlamentní volby se v Británii nemusí konat až do roku 2029, drtivá porážka ve čtvrtečních volbách by ale mohla labouristickou stranu donutit ke změně lídra.
Oslabení labouristů by mohlo znamenat klíčové změny také ve velšském parlamentu. Tam strana současného premiéra vládla sama či v koalici po celou dobu od jeho založení v roce 1999.
Průzkumy naznačují, že by nyní mohla vyhrát velšská nacionalistická strana Plaid Cymru. Velké zisky ve velšském i skotském parlamentu předpovídají také pro Reform UK.
29. dubna 2026