Soud v Missouri zakázal změnu volební mapy, která zvýhodňovala republikány

Republikánský prezident Spojených států Donald Trump v noci na pátek na své sociální síti Truth Social označil verdikt za černý den pro spravedlnost a za návrat do starověku.
„Problém je, že podle právních učenců je nejen toto rozhodnutí nejen hrozné, směšné a protiústavní, ale také nebude dostatek času změnit mapu zpět, protože volby se už velmi blíží,“ napsal Trump.
|
Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, prohlásil je za neplatné
V americké Sněmovně reprezentantů nyní zasedá šest republikánů a dva demokraté z Missouri. Byli zvoleni na základě volební mapy stanovené po sčítání lidu z roku 2020. Republikánský guvernér Mike Kehoe však loni státní zákonodárce vyzval k překreslení volebních obvodů poté, co k tomu republikány vedené státy vybídl prezident Trump s cílem získat výhodu v letošních volbách do Kongresu. V nich se rozhodne, zda si republikáni udrží většinu, nebo ji naopak získají demokraté.
Cílem nové mapy je pomoci republikánům zabránit znovuzvolení
Gerrymandering
praktika politického boje v USA
účelové překreslování volebních obvodů tak, aby zvýhodnily určitou stranu
Název pochází z počátku 19. století, guvernér Massachusetts Elbridge Gerry tehdy vyhrál volby díky překreslení volební mapy. Útvar novinářům připomínal salamandra. Z mapy se stal gerrymander
demokratického kongresmana Emanuela Cleavera z Kansas City. Části města byly nově přeřazeny do dvou sousedních volebních obvodů, které nyní zastupují republikáni, a zbývající část Cleaverova pátého obvodu byla rozšířena daleko na východ do venkovských oblastí, kde mají převahu republikáni. Přibližně 59 procent voličů v nově vymezeném pátém obvodu v něm dříve nežilo.
Novou volební mapu už obyvatelé Missouri vyzkoušeli v srpnových primárkách. Koncem srpna nižší soud upravenou volební mapu schválil a zamítl žádost o referendum. Případ se ale dostal k nejvyššímu soudu tohoto státu, který rozhodnutí zvrátil.
|
Legální manipulace voleb: politici v USA kreslí šílené mapy, aby vyhráli
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství. Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně prezident Trump loni vyzval státy vedené republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období.