Ukrajinská Miss Japonska se vzdala korunky po skandálu s ženatým mužem

Ukrajinská modelka Karolina Šiinó přišla do Japonska se svými rodiči v pěti letech. V Japonsku žije už přes 20 let, ale občanství získala až v roce 2022. I přes to mnozí s volbou poroty nesouhlasili a tvrdili, že „neodráží pravou japonskou krásu“.

Šiinó odmítla vytoužený titul po provalení skandálu se ženatým mužem. Japonský magazín Šúkan Bunšun zveřejnil informace, podle nichž měla žena vztah s mužem, který je nejen ženatý, ale má i dítě. K její obraně je nicméně dlužno dodat, že jí svou situaci zatajil.

V pondělním prohlášení na svých internetových stránkách asociace Miss Japonska uvedla, že přijala žádost modelky o vzdání se titulu a „vážně se zamýšlí nad svou odpovědností za vyvolání série nepokojů“.

Asociace se také „hluboce omluvila“ dotčeným stranám, včetně sponzorů a porotců. Uvedla také, že nejvyšší ocenění soutěže zůstane pro letošek neobsazené.

Organizátoři soutěže se původně za modelku Karolinu Šiinó postavili poté, co své modelingové agentuře sdělila, že vztah ukončila potom, co se dozvěděla, že muž je ženatý. V novém pondělním prohlášení agentury se však uvádí, že se s ním stýkala i poté, co se dozvěděla o jeho rodinném stavu.

V omluvě zveřejněné na svém Instagramu Šiinó uvedla, že uprostřed zmatku a strachu po zveřejnění článku nebyla schopna říct pravdu. „Opravdu se omlouvám za obrovské problémy, které jsem způsobila. Také za zradu těch, kteří mě podporovali,“ napsala.