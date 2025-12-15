„Kiinalaisenkaa syömäs“ – volně přeloženo jako „jídlo s Čínaněm“ je text, kterým Sarah Dzafceová doplnila svou fotografii, na níž si zešikmuje oči. Ta se objevila na platformě Jodle, což je komunitní aplikace, kterou využívají zejména finští studenti.
Zpočátku se Miss Finska snažila své počínání vysvětlit tak, že si pro silnou bolest hlavy „protahovala oči“. Minulý čtvrtek, poté, co organizace Miss Finsko uvedla, že nehodlá akceptovat rasistické ani diskriminační chování, otočila a vyjádřila nad svým chováním omluvu.
„Velmi se omlouvám všem, které jsem svým jednáním na sociálních sítích urazila a zranila,“ řekla Dzafceová na tiskové konferenci.
Modelka žijící v Kuopiu se narodila ve finském Oulu finské matce a kosovskému otci. Během oslav titulu, který získala letos v září, také uvedla, že její smíšené dědictví jí usnadňuje navazování kontaktů s lidmi z různých prostředí a etnik.
V důsledku odebrání titulu se novou Miss Finsko stane Tara Lehtonenová, která v září skončila druhá.
Dzafceové se mezitím zastávají finské pravicové síly. Například poslanec Juho Eerola ze Strany FInů zveřejnil fotografii s nápisem „Je suis Sarah“, na které napodobuje gesto, které stálo bývalou Miss její titul. Eerola popírá, že by fotografie byla rasistická, a tvrdí, že ji zveřejnil „pro zábavu“, zatímco kritici tvrdí, že normalizuje rasové stereotypy o lidech východoasijského původu.