A co ústupky agresora? S mírovým plánem musíme souhlasit my i Kyjev, zní z Evropy

„Co jsme jako Evropané vždy podporovali, je dlouhodobý a spravedlivý mír a vítáme jakékoli snahy toho dosáhnout. Samozřejmě pro to, aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy,“ uvedla šéfka evropské diplomacie před jednáním unijních ministrů zahraničí.
Doplnila ovšem také, že zatím neslyšela o žádných ústupcích ze strany Ruska, které označila za jasného agresora.
Trumpův plán: Krym a Donbas uznají USA za ruské, Ukrajina přijde o většinu armády
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa nový mírový plán pro Ukrajinu v utajení konzultuje s Ruskem. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Podle médií ale nový plán, který Kyjev již obdržel, navrhuje uznání anexe Krymu, přenechání dalších okupovaných území Rusku, snížení stavu ukrajinské armády o více než polovinu a například také omezení možnosti využívat některé zbraňové systémy.
Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot před schůzkou uvedl, že chce na Ukrajině vidět spravedlivý mír. „Je to Rusko (prezidenta Vladimira) Putina, které tomu stojí v cestě,“ doplnil.
„Doufám, že plán neomezí možnosti bránit se pro oběť, ale pro agresora,“ řekl novinářům polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
Ministři zahraničí EU mají dnes jednat také o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračovat budou rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku. Vedle situace na Ukrajině se budou zabývat situací na Blízkém východě a v Súdánu.