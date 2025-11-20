A co ústupky agresora? S mírovým plánem musíme souhlasit my i Kyjev, zní z Evropy

Autor: ,
  9:20
Aby mírový plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, řekla ve čtvrtek ráno v Bruselu před jednáním ministrů zahraničí zemí EU šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Americká i světová média píší o detailech nového plánu na zastavení války na Ukrajině, o kterém USA jednají s Ruskem. Údajně ho již schválil prezident Donald Trump.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (20. listopadu 2025)

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (20. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku je ukrajinský...
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (19. listopadu 2025)
44 fotografií

„Co jsme jako Evropané vždy podporovali, je dlouhodobý a spravedlivý mír a vítáme jakékoli snahy toho dosáhnout. Samozřejmě pro to, aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy,“ uvedla šéfka evropské diplomacie před jednáním unijních ministrů zahraničí.

Doplnila ovšem také, že zatím neslyšela o žádných ústupcích ze strany Ruska, které označila za jasného agresora.

Trumpův plán: Krym a Donbas uznají USA za ruské, Ukrajina přijde o většinu armády

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa nový mírový plán pro Ukrajinu v utajení konzultuje s Ruskem. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.

Podle médií ale nový plán, který Kyjev již obdržel, navrhuje uznání anexe Krymu, přenechání dalších okupovaných území Rusku, snížení stavu ukrajinské armády o více než polovinu a například také omezení možnosti využívat některé zbraňové systémy.

Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot před schůzkou uvedl, že chce na Ukrajině vidět spravedlivý mír. „Je to Rusko (prezidenta Vladimira) Putina, které tomu stojí v cestě,“ doplnil.

„Doufám, že plán neomezí možnosti bránit se pro oběť, ale pro agresora,“ řekl novinářům polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Ministři zahraničí EU mají dnes jednat také o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračovat budou rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku. Vedle situace na Ukrajině se budou zabývat situací na Blízkém východě a v Súdánu.

Vstoupit do diskuse (89 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Lipavský kritizuje Trumpův mírový plán

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s...

20. listopadu 2025  9:27

A co ústupky agresora? S mírovým plánem musíme souhlasit my i Kyjev, zní z Evropy

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (20. listopadu 2025)

Aby mírový plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, řekla ve čtvrtek ráno v Bruselu před jednáním ministrů zahraničí zemí EU šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Americká i...

20. listopadu 2025  9:20

KOMENTÁŘ: Roční úleva od migračního paktu Evropské unie nic neřeší, píše Babiš

Andrej Babiš (ANO)

Další zmatení slov: tak Česko prý onu výjimku z migračního paktu EU přece jenom má. Omyl – dostali jsme úlevu pouze na jeden, ten příští rok. Pokud proud Ukrajinců ustane, či se dokonce otočí, budeme...

20. listopadu 2025  9:19

Průjezd kolem stojanů benzinky byl opilému cizinci úzký, trefil sloup u nádrží

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Vypadalo to, jako by si šestadvacetiletý Ukrajinec za volantem tmavého vozu Audi spletl brzdový pedál s plynem. Vycouvat z parkoviště u čerpací stanice na Břeclavsku ještě zvládl, následný odjezd...

20. listopadu 2025  9:18

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala pět těžce zraněných, dalších asi 40 lidí má lehká zranění....

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  9:17

Dívka zneškodnila lupiče u zlatnictví. Nasadila jsem mu kravatu, říká

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnila náhodná...

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na třídě Míru. Zneškodnila ho náhodná kolemjdoucí, která...

19. listopadu 2025  19:41,  aktualizováno  20. 11. 9:08

Pracovní vlak v metru srazil údržbáře, utrpěl devastující zranění ruky

IIustrační foto

Pracovní vlak ve čtvrtek v noci srazil ve stanici metra Muzeum údržbáře a těžce ho zranil. Muže záchranáři převezli do traumacentra. Oznámil to mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

20. listopadu 2025  8:38

Rusko zařadilo Chodorkovského na seznam teroristů. Z Anglie kritizuje Putina

Známý oponent Kremlu Michail Chodorkovskij v Berlíně (23. května 2022)

Ruské úřady zařadily na seznam takzvaných teroristů a extremistů bývalého ropného magnáta a současného kritika Kremlu Michaila Chodorkovského. Na seznam se dostal i exilový opoziční politik Dmitrij...

20. listopadu 2025  7:46

Nízké teploty neustanou. Mrznout bude nejen v noci, může i sněžit

Ilustrační snímek

Příliv studeného vzduchu pocítíme jak v dalších dnech, tak i na začátku příštího týdne. Oblačnost přetrvá do soboty, vyskytnou se výjimečné sněhové přeháňky, které budou na horách četnější. V noci...

20. listopadu 2025  6:50

Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Prezident USA schválil nový americký mírový plán, který má zastavit ruskou invazi na Ukrajinu. Kyjev se přitom na vzniku dokumentu nepodílí. USA jej sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti...

20. listopadu 2025  6:26

Šéf Motoristů Macinka zamíří na Hrad. Požádal o schůzku prezidenta Pavla

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. iDNES.cz poslal Macinkovi otázku, zda bude s prezidentem Pavlem jednat o čestném prezidentovi Filipu...

20. listopadu 2025

Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Jim Carrey v masce

Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i hollywoodský producent odmítl jako příliš sentimentální.

20. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.