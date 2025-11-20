Witkoffův úlet. Kdopak je tajemný K, který vyzradil Trumpův nejnovější mírový plán

  10:25
Podrobnosti z nejnovějšího mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jeho kritici už označují za čirou kapitulaci pro Ukrajinu, přinesl jako první americký web Axios. Jeden z autorů článku se, jak už je mezi novináři obvyklé, s ním pochlubil, respektive na něj dal odkaz k zajištění větší pozornosti a čtenosti, i na sociálních sítích. A kdo na to bezprostředně reagoval?
Investiční vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev (vlevo) a...

Investiční vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev (vlevo) a zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff jdou na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v ruském Petrohradě. (11. dubna 2025) | foto: AP

Ruský diplomat Kirill Dmitrijev mluví s novináři na Arktickém fóru. (27. března
Investiční vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev (vlevo) a
Ruský prezident Vladimir Putin (uprostřed) si podává rukou s investičním
Ruský diplomat Kirill Dmitrijev na tiskové konferenci u Bílého domu ve
Přímo Trumpův vyjednávač Steve Witkoff, který napsal: „Tohle musel dostat od K“. Mezi těmi, kteří jeho příspěvek zaregistrovali, vyvolalo pozornost následně i to, že si Witkoff uvědomil, že familiární iniciálou, jak mezi sebou američtí činitelé komunikují, když mluví či píšou o někom třetím, vyzradil víc, než zřejmě chtěl. A svůj příspěvek zase smazal.

Kdo je tím tajemným K? Patrně nikdo jiný než Kirill Dmitrijev, který je v podstatě na stejné pozici jako Witkoff – je to zvláštní vyjednávač ruského prezidenta Vladimira Putina, kterému jeho chlebodárce, alespoň zatím, věří.

Článek s názvem „USA tajně připravují nový plán na ukončení války na Ukrajině“ uvádí, že „Witkoff vede přípravu plánu a podrobně o něm diskutoval s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem“. Server jako zdroj uvedl nejmenovaného amerického úředníka.

Novinář Michael Weiss na tuto chybu okamžitě upozornil, zveřejnil snímek obrazovky a poznamenal: „Téměř jistě se to týká Kirilla Dmitrijeva, který je v článku citován. Zdá se však, že ruská strana tohle zveřejňuje z nějakého důvodu. Zdá se také, že Dim Philby neví, jak Twitter funguje, ale přesto si je jistý svou schopností ukončit válku.“

Dim Philby je hříčka se jménem Kima Philbyho, britského zpravodajského důstojníka a dvojího agenta Sovětského svazu. Weiss tak skoro přímo obviňuje Witkoffa z toho, že vlastně slouží Putinovi.

Dmitrijev, který vede významný ruský investiční fond a stal se klíčovým diplomatickým hráčem v jednáních o Ukrajině, již dříve Axiosu řekl, že během návštěvy Miami od 24. do 26. října strávil tři dny na utajeném místě s Witkoffem a dalšími členy Trumpova týmu. Zněl přitom optimisticky, protože serveru řekl, že navzdory minulým selháním, získali Rusové konečně pocit, že se jejich stanoviskům začalo naslouchat.

Axios napsal, že 28bodový americký plán je vytvořen podle Trumpova úsilí o dohodu o Gaze. Pokud je ale pravda, že součástí návrhu je 2,5násobné snížení počtu vojáků v ukrajinské armádě, uznání Krymu a Donbasu za ruské území či zákaz zahraničních jednotek a raket a dronů dlouhého doletu se schopností zasáhnout Moskvu pro Ukrajinu, pak se to podle jeho kritiků rovná faktické kapitulaci.

Přirozeně se tedy spekuluje o tom, proč tyto informace ruská strana vypouští dřív, než je představila americká. Podle některých názorů si plán Dmitrijev přibarvil, což by odpovídalo neustále maximalistickým Putinovým požadavkům.

Jenže u Witkoffa by extrémní vstřícnost Moskvě nebyla žádnou novinkou. Několikrát jednal v Moskvě s Putinem, s nímž se vždy vřele vítal a od něhož pak přicházel pokaždé s nevýhodnými návrhy pro Ukrajince.

Spekuluje se také, že návrh postavený na strategii byznysmena v realitách je pro Ukrajince extrémní jen proto, aby je vyděsil a přinutil pak přijmout s povděkem jako menší zlo o něco mírnější požadavky, které by se bez tohoto postupu zdály také nepřijatelné.

