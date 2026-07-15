Mírová mise vyslaná spojenci Kyjeva? Pro nás nepřijatelné, hrozí Moskva

„V této souvislosti bychom rádi zopakovali, že rozmístění jakéhokoli vojenského kontingentu zemí takzvané koalice ochotných na Ukrajině by pro nás bylo nepřijatelné,“ řekla Zacharovová. „Opakuji, to by de facto znamenalo zahraniční intervenci a eskalaci hrozeb pro ruskou bezpečnost. Takové jednotky bychom považovali za oprávněné vojenské cíle,“ dodala.
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V pondělí se v Paříži setkali představitelé koalice ochotných, kteří Kyjev opět ujistili, že v případě ukončení bojů jsou připraveni vyslat na Ukrajinu mezinárodní mírovou vojenskou misi a zároveň pomoci Ukrajině obnovit vojenské síly.
Spojenci Ukrajiny se na schůzce též dohodli, že v příštích měsících zahájí vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jde o součást plánu vytvořit mnohonárodní síly, které mají být na Ukrajině rozmístěny po uzavření příměří s Ruskem.
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Moskva v minulosti opakovaně kritizovala návrhy Západu vyslat na Ukrajinu po válce mezinárodní jednotky. Francouzský prezident Emmanuel Macron už loni v reakci na tyto ruské výhrady prohlásil, že Moskva nebude rozhodovat o tom, zda evropské země po případném uzavření mírové dohody vyšlou své vojáky na Ukrajinu.