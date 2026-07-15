Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mírová mise vyslaná spojenci Kyjeva? Pro nás nepřijatelné, hrozí Moskva

Autor: ,
  16:51
Po případném podepsání mírové dohody by mezinárodní vojenskou misi na Ukrajině vyslanou spojenci Kyjeva považovalo Rusko za nepřijatelnou a za hrozbu. Ve středu to prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Reagovala na opakovaná vyjádření takzvané koalice ochotných vyslat po skončení války takovou misi na Ukrajinu.

„V této souvislosti bychom rádi zopakovali, že rozmístění jakéhokoli vojenského kontingentu zemí takzvané koalice ochotných na Ukrajině by pro nás bylo nepřijatelné,“ řekla Zacharovová. „Opakuji, to by de facto znamenalo zahraniční intervenci a eskalaci hrozeb pro ruskou bezpečnost. Takové jednotky bychom považovali za oprávněné vojenské cíle,“ dodala.

Zelenskyj spustil čtyřicetidenní plán. Chce donutit Putina k ukončení války

V pondělí se v Paříži setkali představitelé koalice ochotných, kteří Kyjev opět ujistili, že v případě ukončení bojů jsou připraveni vyslat na Ukrajinu mezinárodní mírovou vojenskou misi a zároveň pomoci Ukrajině obnovit vojenské síly.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března 2026)
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová (22. dubna 2026)
Ruský útok na Kramatorsku zabil čtyři lidi. Mezi oběťmi je i 14letý chlapec
Ruské útoky v Záporoží na Ukrajině. (10. července 2026)
16 fotografií

Spojenci Ukrajiny se na schůzce též dohodli, že v příštích měsících zahájí vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jde o součást plánu vytvořit mnohonárodní síly, které mají být na Ukrajině rozmístěny po uzavření příměří s Ruskem.

Proč Rusko najednou stupňuje výhrůžky? Putin by rád dotlačil Ukrajinu k míru

Moskva v minulosti opakovaně kritizovala návrhy Západu vyslat na Ukrajinu po válce mezinárodní jednotky. Francouzský prezident Emmanuel Macron už loni v reakci na tyto ruské výhrady prohlásil, že Moskva nebude rozhodovat o tom, zda evropské země po případném uzavření mírové dohody vyšlou své vojáky na Ukrajinu.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Na okraji Prahy hoří zemědělský objekt, hasiči dostávají požár pod kontrolu

V Cholupicích hoří hospodářská budova v areálu místního statku. (15. července...

Hasiči ve druhém poplachovém stupni zasahují v areálu statku v Cholupicích na jihu Prahy u požáru bývalého špejcharu. Objekt byl zasažen v plném rozsahu, plamenné hoření dostávají hasiči postupně pod...

15. července 2026  16:03,  aktualizováno  17:27

Čína zadržela českého občana, ministerstvo je s ním v kontaktu

Hlídka čínské policie (7. června 2024)

Čína nedávno zadržela českého občana. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgö pro iDNES.cz potvrdil, že jsou s ním čeští diplomaté v Pekingu v kontaktu. Letos v lednu naopak zadrželi čeští...

15. července 2026  16:28,  aktualizováno  17:02

Kreml vyslal oligarchu na tajnou misi. Má naleptat vůli Západu, varuje ruský historik

Premium
MUGLA, TURKIYE - (ARCHIVE): A file photo dated November 18, 2017, shows the "SY...

Na první pohled to vypadá jako dlouho očekávaný rozkol ruských elit. Konečně jeden oligarcha sebral odvahu a promluvil, jak ukončit válku na Ukrajině. Jenže vystoupení Andreje Melničenka je součástí...

15. července 2026

Mírová mise vyslaná spojenci Kyjeva? Pro nás nepřijatelné, hrozí Moskva

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Po případném podepsání mírové dohody by mezinárodní vojenskou misi na Ukrajině vyslanou spojenci Kyjeva považovalo Rusko za nepřijatelnou a za hrozbu. Ve středu to prohlásila mluvčí ruského...

15. července 2026  16:51

Pavel o Turkovi: Nerespektuje pravidla. Pokud se prokáže vina, ať rezignuje

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Petr Pavel reagoval v rozhovoru pro iDNES.cz na dění kolem nehody Filipa Turka. Podle prezidenta dostupné informace ukazují, že poslanec Motoristů hrubě porušil pravidla. Bude-li označen za viníka,...

15. července 2026  15:25,  aktualizováno  16:46

Sledovali jsme, zda řidiči chybují v místě Turkovy nehody. Přibylo i nové značení

Premium
Dopravní křižovatka na náměstí I. P. Pavlova, kde se udála nehoda sanitky a...

V ulici, kde boural v pondělí poslanec Filip Turek (Motoristé sobě), přibylo další značení. Řidiči si v Sokolské ulici dávají větší pozor, jen naprosté minimum z nich porušuje zákaz. Přispět k tomu...

15. července 2026  16:45

VIDEO: Když myš nahání kočku. Ruský vrtulník prchal před ukrajinským dronem

Ukrajinci dronem sestřelili ruský vrtulník Mi-28

Další zářez na pažbě si mohou připsat ukrajinští dronaři z 427. samostatného praporu bezpilotních systémů Raroh. V Belgorodské oblasti zaútočili dronem na ruský bitevní vrtulník Mi-28. Zatím není...

15. července 2026  16:43

Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný

Mont Blanc

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, sdělili francouzští četníci z Chamonix specializovaní na operace v Alpách (PGHM). Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z...

15. července 2026  15:08,  aktualizováno  16:36

Gigantický kebab se smažákem je hit. Do Jaroměře na něj lidi jezdí z Prahy i Moravy

Premium
Bistro U Dudka v Jaroměři hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který...

Na neobvyklou specialitu vsadil majitel jaroměřského Bistra U Dudka. Hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který váží téměř 1,5 kilogramu a obsahuje 300 gramů masa. Už na první pohled...

15. července 2026  16:30

Mám zavolat tátovi? Muž seděl na zábradlí mostu, policisté mu skok rozmluvili

Mám zavolat tátovi? Dáš mi číslo? Policisté zabránili muži v sebevraždě

Jen několik minut dělilo devětadvacetiletého muže od tragického rozhodnutí. Policisté z brněnského Králova Pole si získali jeho důvěru a trpělivým rozhovorem ho přesvědčili, aby se vrátil ze zábradlí...

15. července 2026  16:22

Ideální Emil Hácha? Za mě Dustin Hoffman, sní oceněný scenárista Ivan Hubač

Filip Renč a Ivan Hubač na karlovarském festivalu

Všechny čtyři scénáře oceněné na karlovarském festivalu v soutěži Filmové nadace vycházejí z reality a tři z nich z osudů historických osobností. Vedle děl Milena Jesenská a Případ Wichterle si výhru...

15. července 2026  16:03

V ruských frontách na benzin přituhuje. Létají facky, v Čeljabinsku se střílelo

Premium
V Čeljabinsku se střílelo ve frontě na benzin (15. července 2026)

Rvačky, hádky, strkanice a teď dokonce střelba. Rostoucí napětí v Rusku vyvolané akutním nedostatkem pohonných hmot vyvrcholilo ve středu v Čeljabinsku, kde jeden řidič ve frontě u čerpací stanice...

15. července 2026  15:01,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.