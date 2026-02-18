Jednání v Ženevě přinesla pokrok, řekl Witkoff. Podle Rusů byla velmi napjatá

  7:43
Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff uvedl, že úterní jednání mezi zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska o možném ukončení ruské invaze na Ukrajinu přinesla „významný pokrok“. Ve středu mají rozhovory zprostředkované Američany pokračovat. Zdroj blízký ruské delegaci agentuře AFP v úterý naopak uvedl, že šest hodin trvající rozhovory byly „velmi napjaté“.
Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner, poradce...

Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner, poradce Kremlu Jurij Ušakov a Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev v Kremlu na jednání kvůli válce na Ukrajině. (22. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
Ománský ministr zahraničí Badr Busajdí (vpravo) s americkým zvláštním vyslancem...
Donald Trump (16. února 2026)
Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner, poradce...
„Úspěch prezidenta Trumpa při sblížení obou stran tohoto konfliktu přinesl významný pokrok a jsme hrdí na to, že pod jeho vedením můžeme pracovat na zastavení zabíjení v tomto strašlivém konfliktu,“ napsal Witkoff na X. „Obě strany se dohodly, že budou informovat své příslušné představitele a budou pokračovat v práci na dosažení dohody,“ dodal.

Witkoff v příspěvku neupřesnil, čeho se pokrok v jednáních týká. Zdroj blízký ruské delegaci agentuře AFP v úterý naopak uvedl, že šest hodin trvající rozhovory byly „velmi napjaté“.

Vyslanci USA Kushner a Witkoff odjedou do Ženevy, chtějí řešit Írán i Ukrajinu

Ženevská třístranná jednání o rusko-ukrajinské válce navazují na dvě předcházející schůzky v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Agentury dříve uvedly, že shoda je zatím v nedohlednu. Rusko totiž nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala i části území, které se mu dosud nepodařilo dobýt, což Kyjev odmítá. Rusko v současnosti okupuje přibližně 20 procent ukrajinského území, ale žádá celou Doněckou oblast, jejíž část zůstává pod kontrolou Ukrajiny.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Pavel v Praze probere otázku drog, navštíví Cibulku i Dívčí hrady

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Ve středu bude český prezident Petr Pavel pokračovat ve své dvoudenní návštěvě metropole. Zaměří se na Prahu 5, kde plánuje debatovat na téma drogové problematiky. Setká se se zástupci policie a...

18. února 2026,  aktualizováno  8:44

Dvě stě lidí přišlo o dvě stě milionů. Padne verdikt v kauze podvodných investic

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu vynese rozsudek v rozsáhlém případu údajných investičních podvodů, ve kterých přišlo podle obžaloby přes 200 lidí téměř o 200 milionů korun. V kauze se před soudem...

18. února 2026  8:34

Stoletý Hurvínek se po rekonstrukci vrací domů. Na nové scéně vítá nejmenší diváky

Spejbl a Hurvínek během rekonstrukce svého divadla představili nové sedadlo pro...

Hurvínek letos oslaví 100 let a dostal k významnému výročí novou scénu a zkušebnu ve svém domovském divadle, kde téměř rok nehrál. Nyní se může Divadlo Spejbla a Hurvínka vrátit do zrekonstruovaných...

18. února 2026  8:33

Co místo alkoholu? Zkuste o suchém únoru kombuchu či zelené nápoje

Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek.

Pití alkoholu i mimo výjimečné oslavy je v Česku rozšířený zvyk. Pokud patříte k lidem, kteří rádi zakončují den se sklenkou vína v ruce nebo si po obědě dají pivo, je Suchý únor připomínka, že z...

18. února 2026  8:30

Okurky v Rusku zdražily na trojnásobek. Asi jsou ze zlata, neskrývají lidé frustraci

Okurky a rajčata v obchodě v Moskvě (3. června 2011)

Ceny okurek, které jsou v Rusku oblíbenou součástí mnoha pokrmů, se výrazně zvedly. Zdražení pobouřilo spotřebitele a vzbudilo také znepokojení mezi politiky, kteří se v době války proti Ukrajině...

18. února 2026  8:18

V Kalifornii našli po pádu laviny šest lyžařů, dalších deset se pohřešuje

Členové záchranného týmu v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu...

Po pádu laviny v severní Kalifornii se pohřešuje deset lyžařů. Šest dalších lidí našli záchranáři živých. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.

18. února 2026  7:15

Trump na mě tlačí, vyzývá k ústupkům Ukrajinu, ne Rusko, uvedl Zelenskyj

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že na něj americký prezident Donald Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze vyřešit rusko-ukrajinskou válku. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj...

18. února 2026  6:46

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:37

Zemřel undergroundový hudebník Jim Čert. Donášel StB, za spolupráci se omluvil

Undergroundový hudebník Jim Čert na vystoupení v pražském klubu Lucerna. (26....

Ve věku 69 let zemřel undergroundový zpěvák a akordeonista František Horáček, známý jako Jim Čert. V noci na středu to oznámili na sociálních sítích historik Petr Blažek či kněz Ladislav Heryán.

18. února 2026  6:30

Policie v Turíně prověřuje úmrtí Čecha. Tělo nalezla na ulici spolu s nožem

Ruští hackeři útočí i na systémy italské policie. (ilustrační foto)

Policie v italském Turíně nalezla na ulici mrtvého tělo českého občana. Případ prověřuje. Na muže upozornil kolemjdoucí. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že byl muž zavražděn, pravděpodobnější ale...

18. února 2026  6:20

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

18. února 2026  6:08

