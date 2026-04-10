Co se ví o poslední osudové expedici Miroslava Jakeše?
Jakeš se pohyboval asi 150 kiláků od Longyearbyenu. S rodinou se satelitním telefonem naposledy spojil ve čtvrtek. Pak už se neozval, tak vyhlásili pátrací akci a po nějaké době našli místo, kde naposled tábořil. Dál vedly stopy lyží, které náhle končily u trhliny v ledovci. Bylo špatné počasí, tak ji nemohli pořádně prohledat. Ale bylo jasné, že by byl velký zázrak, kdyby ještě byl naživu vzhledem k tomu, že nezvěstný byl od pátku.
Jeho soukromé projekty s českou polární stanicí neměly nic společného. On byl navíc hodně navázaný na Rusy a ty dnes nikdo nepovažuje za dobrého partnera.