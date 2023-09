Krize v Egyptě? Když lobbisté kdysi ovládli stát, říká egyptolog Bárta

Před asi 200 lety se jistý rakouský diplomat přesouval na koni ze Sakkáry od Džoserovy pyramidy přes Abúsír do Gízy. Po 10 minutách ho jeho průvodce zastavil, že mu něco zajímavého ukáže. Došli k otvoru ve skále, za nímž vedla chodba hluboko do podzemí. V cestopisné zprávě Rakušan uvedl, že se mu naskytl úžasný pohled na mumie krav či býků, jež ležely na pozlacených márách. Co je to za místo, kam se cestovatel dostal?

Na jihozápadním okraji české koncese v egyptském Abúsíru je hromada písku, která navazuje na skalní stěnu a barevně se odlišuje od okolního terénu. Nejspíš jde o nánosy písku, který dávní zloději vykopali z podzemí pod skalní římsou. Na povrchu haldy zůstaly rozpadlé zvířecí zuby, zbytky kostí a obinadel. Tento a příští týden zde pracují čeští egyptologové, aby odkryli vstup do podzemí a ověřili, zda se pod skalní stěnou nachází pohřebiště posvátných zvířat.

Je možné, že jde o místo, které popsal zmíněný rakouský diplomat? „Nevíme, ale překvapivé nálezy vyloučeny nejsou,“ říká ředitel české archeologické koncese v Abúsíru Miroslav Bárta.

Co očekáváte, že u této skalní římsy, jejíž stěna byla ve starověku uměle upravena a podle vyhlazeného skalního podloží k ní vedla frekventovaná cesta, asi objevíte?

Na základě mnoha archeologických indicií i zpráv cestovatelů, kterých je z 18. století více, se domníváme, že by mohlo jít o pohřebiště posvátných zvířat, možná býků. Tím spíš, že už ze 30. století př. Kristem, z doby panovníka 1. dynastie Dena, máme svědectví o uctívání posvátného býka Apida. Ale nevíme, kde v té době mohla být tato zvířata pohřbívána, zkoumané místo je jednou z možností. Byla by to naprostá senzace.