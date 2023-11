Putinův kumpán adoptoval batole unesené z Ukrajiny

Podle zjištění reportérů pořadu Panorama byla dívenka Margarita odvezena z chersonského dětského domova jako desetiměsíční loni v létě. O několik týdnů později zorganizoval Ruskem dosazený senátor za Chersonskou oblast Igor Kasťukevič převoz dalších 47 dětí ze stejného ústavu.

Novináři ve spolupráci s ukrajinskou aktivistkou Viktorijí Novikovovou, která se specializuje na případy odvlečených dětí, zjistili, že ženou, která malou Margaritu navštívila a posléze odvezla do Ruska, byla Inna Varlamovová.

Jde o ženu, která se nedávno provdala za sedmdesátiletého Mironova a společně s ním jsou uvedeni v adopčních dokumentech jako adoptivní matka a adoptivní otec. Dívenka dostala jejich příjmení a křestní jméno jí změnili na Marina. Ruská vláda na dotaz BBC případ nijak nekomentovala.

Margarita je jedním ze zhruba 20 000 dětí, které podle ukrajinských úřadů po začátku invaze Rusové protiprávně odvezli na své území. Kyjev viní Rusko, že unáší ukrajinské děti se záměrem vymazat jejich ukrajinskou identitu a převychovat je.

Mezinárodní trestní soud (ICC) letos v březnu vydal kvůli podezření z nezákonných deportací ukrajinských dětí do Ruska zatykač na zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou a také na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Sedmdesátiletý Mironov je spolehlivým kolečkem v putinovském politickém systému, kde léta hraje roli pseudoopozice. Někdejší výsadkář působil deset let v čele horní komory ruského parlamentu a dokonce dvakrát kandidoval na prezidenta. Nikdo to však nebral vážně a on sám v roce 2004 prohlásil: „Všichni chceme, aby prezidentem byl Vladimir Putin“.

Jeho strana Spravedlivé Rusko je putinovskou parodií na sociální demokracii. Mironov se od začátku invaze profiluje jako velký jestřáb a udržoval velmi těsné vztahy s šéfem wagnerovců Jevgenijem Prigožinem. Jako symbol přátelství od něj dostal perlík, kterým žoldáci loni v listopadu rozmlátili hlavu chyceného zběha.