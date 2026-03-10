Eskalace v Hormuzském průlivu. USA zničily část íránských minonosných lodí

O zničení minonosných lodí informoval v úterý americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Íránské aktivity v Hormuzském průlivu popsal web stanice CNN, který se odkazoval na dva informátory obeznámené s novinkami amerických zpravodajských služeb.
Obě uvedly, že pokládání min zatím není rozsáhlé - v posledních dnech se jednalo o několik desítek kusů. Jeden ze zdrojů však dodal, že Írán má stále 80 až 90 procent svých malých člunů a minonosek, takže by v ve strategickém průlivu mohl položit stovky min.
Dopravu v klíčovém průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.
|
USA zatím neeskortovaly Hormuzským průlivem žádnou loď, otočil Bílý dům
„Pokud Írán položil nějaké miny v Hormuzském průlivu a my o tom nevíme, požadujeme jejich okamžité odstranění. Pokud byly miny z jakéhokoli důvodu položeny a nebudou ihned odstraněny, vojenské důsledky budou pro Írán takové, jaké svět ještě neviděl,“ uvedl Trump v jednom z příspěvků na své sociální síti Truth Social.
O Hormuzském průlivu se aktuálně hovoří také z důvodu údajného eskortu ropného tankeru americkým námořnictvem. Zprávy o něm jsou však zatím nejisté.