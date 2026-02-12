Připravujeme podrobnosti.
Trumpova vláda ukončí imigrační zásah v Minnesotě, čelil tvrdé kritice
OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?
Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...
EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku
Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...
Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí
Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...
Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku
Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...
Trumpova vláda ukončí imigrační zásah v Minnesotě, čelil tvrdé kritice
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončí zásah Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě. Oznámil to Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci...
Macinka v Mnichově vystoupí po boku Clintonové, setká se s čínským ministrem
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupí společně s bývalou ministryní zahraničních věcí USA Hillary Clintonovou a polským šéfem diplomacie...
Šichtařová nabízí ze Sněmovny investice. Jen využívám plonkový čas, tvrdí
Poslankyně Markéta Šichtařová zvolená za SPD láká na půdě Sněmovny na služby investiční poradkyně. Ve své poslanecké kanceláři natáčí videa, ve kterých nabízí investiční poradenství a doporučuje...
Rusko zablokovalo WhatsApp. Obyvatelům nabízí alternativu, která čelí kritice
Rusko zcela zablokovalo komunikační platformu WhatsApp, oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Aplikace, jejímž vlastníkem je americká společnost Meta Platforms a která má v Rusku na 100 milionů...
Šest a půl tuny v černém. Kotva z poslední tuzemské námořní lodi dorazila do Česka
První část poslední československé námořní lodi Třinec, šest a půl tuny vážící kotva, ve čtvrtek dopoledne dorazila z nizozemského přístavního města Rotterdam do Nymburka. V dalších týdnech by se...
Místo pěti let vězení podmínka. Odvolací soud zmírnil trest za podvod s dotacemi
Namísto pěti a půl roku za mřížemi čeká olomouckého podnikatele Petra Látala v kauze podvodu s evropskými dotacemi pouze podmíněný trest. Vrchní soud v Olomouci zmírnil verdikt krajského soudu i...
Posílení kultu rodiny, nebo přímá cesta k nástupnictví? Kimova dcera se dere k moci
Kim Ču-e, dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una, podle všeho prochází procesem jmenování jeho nástupkyní. Tvrdí to jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS). Podle některých pozorovatelů Kim...
Štefan Margita se jako severský bůh ohně rozloučí s divadelní kariérou
Operní pěvec Štefan Margita se v roli Loge, severského boha ohně, naposledy ukáže na divadelních prknech. A to v opeře Richarda Wagnera, která nese název Zlato Rýna a je prologem autorovy čtyřdílné...
Střelec z Chřibské neměl v těle drogy, řekla policie. Otevření úřadu se posouvá
Muž, jenž v lednu střílel v Chřibské na Děčínsku, nebyl době útoku pod vlivem drog. Informovala o tom policie. Vedení obce pak uvedlo, že úřad se po incidentu z 19. ledna příští týden neotevře. Bude...
Ve jménu Valentýna a dobrých vztahů. Bogota poslala Kongresu USA 18 tisíc růží
Kolumbie poslala před svátkem svatého Valentýna do amerického Kongresu přes 18 tisíc růží a dalších květin. Kytici dostalo všech 535 členů. Podle kolumbijských médií jde o tradici, jež má připomenout...
Prodej výrobně-skladovacích prostor Náchod
Jugoslávská, Náchod - Staré Město nad Metují
67 500 000 Kč
Media projekt: Čtenost tištěných titulů MAFRA loni rostla ve všech segmentech
Tištěné tituly vydavatelství MAFRA si podle nejnovějších výsledků výzkumu Media projekt za rok 2025 drží silnou pozici na trhu. Čtenost roste tištěným titulům MAFRA v každém segmentu.
Příbuznou seniorku několik let týrali, musela dělat i náročnou práci, viní dvojici
Opavští policisté se od loňského července zabývají případem týrání v jedné z obcí na Opavsku. Podle policistů tam muž a žena středního věku od roku 2021 trápili příbuznou seniorku. Oběť, s níž žili...