Pastor dělá pro ICE, narušil bohoslužbu protest v Minnesotě. Potížisté, zuří Trump

Živý stream videa, na kterém protestující skandují třeba „Pryč s ICE“, je dostupný na facebookových stránkách organizace Black Lives Matter Minnesota, jež protest spolupořádala. Asi dvě desítky lidí přerušily bohoslužbu kvůli tomu, že jeden z tamních pastorů – David Easterwood – podle nich působí u ICE.
Easterwood v neděli bohoslužbu nevedl a podle amerických médií není jasné, zda byl ten den v kostele přítomen.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ve svém prohlášení nepotvrdilo ani nevyvrátilo totožnost svých agentů, protože „zveřejnění identity vážně ohrožuje životy agentů i jejich rodin“. Vedení kostela na žádosti amerických médií o vyjádření dosud nereagovalo.
Zprávy agentury AP a deníku Minnesota Star Tribune tvrdí, že osoba se stejným jménem figuruje v soudních dokumentech Amerického sdružení pro občanské svobody jako úřadující ředitel pobočky ICE v Saint Paul. AP také uvádí, že se Easterwood objevil loni v říjnu na tiskové konferenci v Minneapolisu po boku ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové.
Povstalci a agitátoři, reaguje Trump
Jedna z účastnic protestu, právnička a dlouholetá aktivistka za občanská práva Nekima Levy Armstrongová pro deník The Washington Post popsala, že nedělní protest byl podle ní „nenásilný, zákonný a morálně nezbytný“.
Možné vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti už dříve označila za podvod a odvedení pozornosti od činnosti federálních agentů v Saint Paul.
„Když si představíte, jak federální vláda na naši komunitu vypustila barbarské agenty ICE a jakou škodu způsobili, je pro mě téměř nepochopitelné, že někdo slouží jako pastor a dohlíží na tyto agenty ICE,“ řekla Armstrongová, vysvěcená reverendka.
„Pokud se lidé více obávají toho, že někdo v neděli přijde do kostela a naruší tak běžný chod věcí, než zvěrstev, která v naší komunitě zažíváme, pak by měli přehodnotit svou teologii a také své srdce,“ dodala.
Ministerstvo spravedlnosti obvinilo protestující ze „znesvěcení modlitebny“ a bude je vyšetřovat kvůli porušování občanských práv. Americký prezident Donald Trump demonstranty označil za „agitátory a povstalce“. Jejich jednání označil za „razii“, která byla dílem „profesionálů“. Dále napsal: „Jsou to potížisté, kteří by měli být uvězněni nebo vyhozeni ze země.“
„Modlitebna není veřejným fórem pro váš protest! Je to prostor chráněný právě před takovými činy federálními trestními a občanskými zákony!“ uvedla zástupkyně generálního prokurátora amerického ministerstva spravedlnosti Harmeet Dhillonová.
V Minnesotě a zdejších městech dál zuří nepokoje. Už týdny tam jsou přítomny stovky federálních agentů vyslaných administrativou republikánského prezidenta Trumpa, jejichž zátahy vyvolávají protesty veřejnosti. Situace se vyhrotila před dvěma týdny poté, co agent ICE zastřelil Goodovou. Federální představitelé tvrdí, že agent Jonathan Ross střílel v sebeobraně, což odmítají úřady v Minnesotě, kteří její zabití odsoudily.
Kritici také odsuzují způsob, jakým se ministerstvo spravedlnosti k zabití Goodové postavilo. Přestože Federální úřad pro vyšetřování (FBI) původně zahájil vyšetřování zastřelení Goodové, ministerstvo spravedlnosti následně uvedlo, že tak neučiní. Místo toho začalo vyšetřovat Rebeccu Goodovou, vdovu po zabité ženě.