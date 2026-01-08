Imigrační agent v USA zastřelil ženu. Chtěla ho přejet, řekl Trump. Místní zuří

Při zásahu imigračních agentů v americkém Minneapolisu ve středu zemřela žena. Zastřelil ji jeden z příslušníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté, co se údajně pokusila zasahující přejet autem. Starosta města ale takový popis události odmítá. Tisíce lidí se posléze zúčastnily pietního shromáždění, aby uctily ženinu památku.

„Příslušník ICE, který měl obavy o svůj život, životy svých kolegů z řad bezpečnostních složek a o bezpečnost veřejnosti, vypálil obranné výstřely,“ uvedlo ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Šéfka resortu Kristi Noemová incident označila za „čin domácího terorismu“ namířený proti zástupcům ICE. Řidička se je podle ní úmyslně snažila přejet a narazila do nich autem.

Lidé se shromáždili na pietní akci v Minneapolisu na místě, kde agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zastřelil mladou ženu. (7. ledna 2026)
Příslušníci americké imigrační a celní správy (ICE) zasahují na místě činu v Minneapolisu krátce poté, co tu jeden z nich zastřelil ženu v autě. (7. ledna 2026)
Demokratický starosta Minneapolisu Jacob Frey tento popis označil za „hovadinu“. Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy. „Vypadněte z Minneapolisu!“ vzkázal na tiskové konferenci agentům ICE.

Policejní šéf ve městě Brian O’Hara na rozdíl od zástupců federálních úřadů při popisu incidentu, neřekl, že se řidička snažila někomu ublížit.

Na videích, která z různých úhlů pořídili svědci incidentu, jeden z maskovaných příslušníků ICE sahá otevřeným okénkem do kabiny rozjíždějícího se auta. Druhý k vozidlu přijde zepředu a třikrát vystřelí a zároveň před autem uskakuje, zatímco vozidlo se mu vyhýbá.

Vůz se následně zastavil po nárazu do jiného zaparkovaného auta. Lidé v okolí na policii a agenty ICE pokřikovali a dohadovali se s nimi. „Ostuda, ostuda, ostuda“ nebo „ICE pryč z Minnesoty,“ křičeli. Policistu, který střílel, svědci po střelbě natočili, jak odchází bez viditelných zranění.

Obětí je mladá matka tří dětí

Obětí je podle listu The Washington Post sedmatřicetiletá Renee Nicole Goodová, matka tří dětí – patnáctileté dcery a synů ve věku dvanáct a šest let. „Byla nesmírně soucitná. Celý život se starala o druhé. Byla milující, shovívavá a laskavá. Byl to úžasný člověk,“ řekla listu Minnesota Star Tribune o Goodové její matka Donna Gangerová.

Demokratická senátorka Tina Smithová uvedla, že žena byla občankou USA, ale federální úřady to zatím nepotvrdily.

Obyvatelé města poklidně, avšak se zlobou, na místě incidentu protestovali proti raziím federálních imigračních agentů ve městě, píše deník The New York Times (NYT). Na místo nosili květiny, zapalovali svíčky a někteří drželi protestní transparenty.

Demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová dění odsoudila jako „veřejnou vraždu“. Její demokratická kolegyně v Kongresu Robin Kellyová oznámila, že kvůli střelbě plánuje usilovat o ústavní žalobu, neboli impeachment, na Noemovou, kterou obvinila z bránění spravedlnosti a zneužití důvěry veřejnosti.

Národní garda je připravena, varoval Waltz

Americký prezident Donald Trump uvedl, že řidička, po které agent ICE střílel, byla „velmi neukázněná a kladla odpor a poté násilně, úmyslně a brutálně přejela zástupce ICE, který ji zřejmě zastřelil v sebeobraně“.

Starosta Frey po střelbě vyjádřil přesvědčení, že imigrační agenti způsobují chaos. Žádá, aby okamžitě opustili město i stát Minnesota.

Americké úřady přitvrzují. Chovali se k nám jako ke zvířatům, říkají migranti o policii

Demokratický guvernér tohoto státu Tim Walz vyzval obyvatele Minneapolisu, aby se nenechali vyprovokovat chováním zástupců federálních úřadů, aby využívali svého práva na svobodu projevu a protestu, ale činili tak pokojným způsobem.

Guvernér zároveň slíbil, že stát zajistí řádné vyšetření zastřelení ženy. Walz v narážce na aktivitu imigračních agentů řekl, že jeho stát čelí útoku kvůli odporné administrativě, které nezáleží na blahu obyvatel Minnesoty.

Walz vydal rozkaz, aby se minnesotská Národní garda připravila na nasazení v případě nutnosti. Na dotaz novinářů, zda by mohla být nasazena proti federálním agentům, guvernér neodpověděl přímo.

„Národní garda by byla nasazena na ochranu obyvatel Minnesoty. Ať už se jedná o cokoli: přírodní katastrofu, globální pandemii nebo v tomto případě o nepoctivého federálního agenta. Tentokrát to nevím,“ řekl.

Představitelé federálních imigračních úřadů popsali své působení v Minnesotě jako svou dosud největší operaci. Účastní se jí více než 2000 příslušníků imigračních úřadů, kteří doposud zadržely více než 1500 lidí.

Minnesota přispívá pobočce al-Káidy? Jak Somálci ze státu USA vytahali miliardu

Imigrační razie v Minnesotě cílí především na přistěhovalce ze Somálska. Stát je domovem největší somálské diaspory na světě. Žije zde přibližně 80 000 lidí somálského původu, přičemž drtivá většina z nich jsou američtí občané nebo obyvatelé s povolením k trvalému pobytu.

Úsilí ICE ve státě je součást širší protiimigrační kampaně napříč Spojenými státy poté, co americký prezident Donald Trump zahájil své druhé funkční období s tvrzením, že z USA vyhostí miliony lidí.

