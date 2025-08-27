Střelba na katolické škole v Minneapolis. Zahynuly dvě děti

  18:13aktualizováno  18:41
Při střelbě na katolické škole v americkém Minneapolis zemřeli tři lidé, včetně střelce. Mezi zabitými jsou dvě děti ve věku osm a deset let, uvedl šéf tamní policie Brian O’Hara. Sedmnáct lidí je zraněných.

Střelec, dvacátník, střílel podle policie puškou oknem na děti sedící v lavicích kostela při ranní mši. Ozbrojen byl kromě pušky také brokovnicí a pistolí. Brokovnicí se později na místě zastřelil.

Ze sedmnácti zraněných je čtrnáct dětí. Dvě z nich jsou v kritickém stavu.

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

Soukromá základní škola má podle AP okolo 395 žáků a před dvěma dny zahájila nový školní rok.

Na amerických základních a středních školách došlo letos k více než 140 případům střelby, píše AP s odvoláním na údaje databáze K-12 School Shooting Database.

