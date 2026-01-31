Trhalo střechy a vyvracelo stromy. Ve Francii poničilo minitornádo 300 domů

Bouřka přešla přes Arcachonský záliv, který se nachází mezi městem Bordeaux a Biskajským zálivem, a směřovala k jihovýchodní části departementu, když Mios zasáhla.
Meteorologové v souvislosti s bouří zaznamenali velmi silný vítr a jev podobný minitornádu, který podle nich nelze předpovídat. Prudký vítr podle mluvčího hasičů zasáhl tři čtvrtiny obce včetně centra, nikdo však nebyl zraněn. Vítr strhával střechy, bortil zdi a vyvracel stromy. Lidé na sociálních sítích sdílejí videa s tornádem v pozadí.
Obec, kde podle webu zasahovalo 150 hasičů, zasaženým lidem nabídla náhradní ubytování.
V departementech Landes a Pyrénées-Atlantiques, jižně od Gironde, ve stejný den kvůli dešti a povodním platí oranžová výstraha – oranžový stupeň je třetí nejvyšší na čtyřstupňové škále.
Obec Mios (červeně), department Landes (modře) a Pyrénées-Atlantiques (azurově)
