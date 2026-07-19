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Kimova ministryně vyrazila za Lavrovem. Ve hře je další vojenská spolupráce

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  9:18
Ministryně zahraničí KLDR Čche Son-hui se účastní setkání s ruským prezidentem...

Ministryně zahraničí KLDR Čche Son-hui se účastní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. (16. ledna 2024) | foto: Reuters

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na návštěvě KLDR se severokorejskou...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na návštěvě KLDR se severokorejskou...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na návštěvě KLDR se severokorejskou...
Ministryně zahraničí KLDR Čche Son-hui se účastní setkání s ruským prezidentem...
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Ministryně zahraničí KLDR Čche Son-hui odletěla do Moskvy na jednání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, informovala v neděli severokorejská tisková agentura KCNA. Šéfka severokorejské diplomacie vzlétla se svým doprovodem z Pchjongjangu v sobotu. Rusko oznámilo plánovanou návštěvu ministryně svého spojence již dříve.

KLDR a Rusko podepsaly v roce 2024 dohodu o obraně při příležitosti návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině. Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území. KLDR na oplátku podle analytiků dostává finanční pomoc, energie a potraviny.

Kimova Korea je dnes silnější než kdy dřív. Nejen díky Rusku a Číně

Ruský ministr obrany Andrej Belousov a několik dalších vysokých úředníků Moskvy navštívili KLDR v dubnu, aby jednali o posílení vojenských vazeb mezi oběma zeměmi.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při setkání s Belousovem uvedl, že KLDR plně podpoří ruskou politiku obrany suverenity a bezpečnostních zájmů. Ruský ministr obrany naopak podle ruské státní tiskové agentury TASS řekl, že Moskva je připravena podepsat plán rusko-severokorejské vojenské spolupráce na období let 2027 až 2031.

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