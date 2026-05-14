Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ministr zdravotnictví Streeting oznámil rezignaci, chce vystřídat Starmera

Autor: ,
  14:23aktualizováno  14:53
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera. Šéf labouristů čelí sílícímu tlaku členů vlády i labouristických poslanců, aby rezignoval či stanovil datum odchodu z funkce.

„Nyní je jasné, že do příštích všeobecných voleb Labouristickou stranu nepovedete a že labourističtí poslanci a odbory chtějí, aby debata o tom, co bude dál, byla bitvou idejí, nikoliv osobností,“ píše Streeting v dopise adresovaném Starmerovi. V listu také uvádí, že ztratil důvěru ve Starmerovo vedení, a proto se rozhodl na ministerskou funkci rezignovat.

Ačkoliv se všeobecně předpokládá, že Streeting plánuje vyzvat Starmera k boji o vedení labouristů, v dopise kandidaturu neoznámil, napsala stanice Sky News na svém webu.

Streeting v dopise poukázal na „bezprecedentní“ výsledky nedávných voleb do místních zastupitelstev. „Není pochyb, že hlavním a společným faktorem našich porážek napříč Anglií, Skotskem a Walesem byla nepopularita této vlády,“ uvedl.

Labouristická strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty v lokálních volbách, přičemž britská média označila hlasování za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer, jehož popularita klesá, nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.

Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem

Premiér je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na prestižní diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale loni v září ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.

Přes 150 labouristických poslanců podle stanice BBC vyjádřilo premiérovi podporu, nebo uvedlo, že na souboj o vedení strany není vhodná doba. Naopak téměř 90 labouristických zákonodárců vyzvalo Starmera k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají se 403 zákonodárci v dolní komoře britského parlamentu většinu.

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)
Keir Starmer (12. května 2026)
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)
16 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Kyjev čelil masivnímu nočnímu útoku. Na město dopadly ruské drony a střely

Sledujeme online
Následky ruského útoku na ukrajinský Kyjev. (14. května 2026)

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů, který si vyžádal nejméně pět mrtvých včetně dvanáctileté dívky a 40 zraněných. Po dalších deseti se pátrá. Místní...

14. května 2026  7:53,  aktualizováno  14:44

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. Několik dní po průniku ukrajinských dronů

Lotyšská premiérka Evika Siliňová (24. dubna 2026)

Lotyšská středopravicová premiérka Evika Siliňová rezignuje, informovala ve čtvrtek veřejnoprávní stanice LSM, podle níž to znamená pád vlády pobaltské země. Děje se tak pět měsíců před plánovanými...

14. května 2026  11:39,  aktualizováno  14:28

Vzducholoď mnohokrát spadla, ale nakonec létá. Modeláře inspiroval román Julese Verna

Modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka stavěli vzducholoď více...

Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova Dvora na Berounsku, inspirovaná románem Julese Verna Robur Dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na tři metry dlouhé a 14...

14. května 2026  14:26

Nick Cave, Sting či Tom Odell. Festival Metronome Prague láká na hvězdy

Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Hudební festival Metronome Prague nabídne ve dnech 19. až 21. června v Letňanech na třech scénách desítky vystupujících. Hlavními taháky budou Nick Cave and the Bad Seeds, Sting či písničkář Tom...

14. května 2026  14:25

Nesouhlasíme se sudetským sjezdem, rozhodli vládní poslanci. Opozice nepřišla

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z popudu vládní koalice k postoji Sněmovny ke...

Ve čtvrtek pokračovala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, hlavním tématem byl plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně. Koalice přijala sněmovní usnesení, které vyjadřuje nesouhlas s konáním tohoto...

14. května 2026  11:53,  aktualizováno  14:24

Ministr zdravotnictví Streeting oznámil rezignaci, chce vystřídat Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting (13. května 2026)

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele...

14. května 2026  14:23

Zloději lebky bych vyprosil milost u prezidenta, říká režisér Jiří Strach

Premium
Jiří Strach

V jeho filmech a seriálech se pravidelně objevují mysteriózní motivy či náboženstvím inspirované zločiny. Skutečný případ krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí ale režisér...

14. května 2026  14:14

Boeing musí rodině oběti letecké nehody zaplatit odškodné přes miliardu korun

V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se...

Letecká společnost Boeing bude muset vyplatit odškodné ve výši 49,5 milionu dolarů příbuzným 24leté Američanky, která zahynula při havárii letadla Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines v...

14. května 2026  14:14

V centru Brna měnili výsuvné sloupky, nově na pokyn hasičů zajedou do země

Na patnácti místech v historickém centru Brna se měnily výsuvné sloupky...

Na patnácti místech v historickém centru Brna se měnily výsuvné sloupky omezující vjezd na pěší zónu. Novinkou je vybavení, díky němuž auta hasičů a záchranářů nemusí komunikovat s dispečerem...

14. května 2026  13:59

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

14. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:39

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

RECENZE: Fanouškovské uspokojení. Dokument o Iron Maiden se vyhýbá temným chvílím

Premium
Snímek z dokumentu Iron Maiden: Burning Ambition

Pět desetiletí už na hudební scéně působí britská heavy metalová kapela Iron Maiden. Celovečerní dokumentární snímek Iron Maiden: Burning Ambition mapuje její kariéru s vrcholy, pády, emotivními...

14. května 2026

Maduro je v USA na cele s osmnácti vězni, čte Bibli a učí se anglicky

Soudní kresba zachycující Nicoláse Madura u soudu v New Yorku (5. ledna 2026)

Venezuelský exprezident Nicolás Maduro, jehož začátkem ledna unesly americké jednotky a který čelí v USA obvinění z narkoterorismu, sdílí v New Yorku vězeňskou celu s 18 dalšími vězni. Pravidelně...

14. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.