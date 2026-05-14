Ministr zdravotnictví Streeting oznámil rezignaci, chce vystřídat Starmera

„Nyní je jasné, že do příštích všeobecných voleb Labouristickou stranu nepovedete a že labourističtí poslanci a odbory chtějí, aby debata o tom, co bude dál, byla bitvou idejí, nikoliv osobností,“ píše Streeting v dopise adresovaném Starmerovi. V listu také uvádí, že ztratil důvěru ve Starmerovo vedení, a proto se rozhodl na ministerskou funkci rezignovat.
Ačkoliv se všeobecně předpokládá, že Streeting plánuje vyzvat Starmera k boji o vedení labouristů, v dopise kandidaturu neoznámil, napsala stanice Sky News na svém webu.
Streeting v dopise poukázal na „bezprecedentní“ výsledky nedávných voleb do místních zastupitelstev. „Není pochyb, že hlavním a společným faktorem našich porážek napříč Anglií, Skotskem a Walesem byla nepopularita této vlády,“ uvedl.
Labouristická strana tento měsíc utrpěla těžké ztráty v lokálních volbách, přičemž britská média označila hlasování za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer, jehož popularita klesá, nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.
Starmer varuje před chaosem, bleskově jednal s možným vyzývatelem
Premiér je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na prestižní diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale loni v září ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.
Přes 150 labouristických poslanců podle stanice BBC vyjádřilo premiérovi podporu, nebo uvedlo, že na souboj o vedení strany není vhodná doba. Naopak téměř 90 labouristických zákonodárců vyzvalo Starmera k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají se 403 zákonodárci v dolní komoře britského parlamentu většinu.