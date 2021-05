Lavrov: Za zařazení Česka a USA na černý seznam mohou nepřátelské kroky

„Jejich nepřátelské kroky byly důvodem, proč jsme se rozhodli vyrovnat podmínky, na nichž naše diplomatické mise pracují na svých územích - naše v České republice a ve Spojených státech, a odpovídajícím způsobem i jejich v Rusku,“ řekl v pondělí podle TASS Lavrov.

Konkrétně pak uvedl, že Rusko požádalo tyto země, aby snížili počet svých zaměstnanců na ruském území na stejné číslo, jako má samo ve zmíněných zemích.

Ruský ministr zahraničí také pozamenal, že se Česko snaží „hanebně dostat ze situace, která řeší exploze před sedmi lety“. Poukázal na to, že nikdo nedokáže vysvětlit, co se dělo po celou dobu a jakým způsobem probíhalo vyšetřování.

„Nejprve si měli ty věci ujasnit, než se pustili do vyhošťování diplomatů a do jejich obviňování, přestože ještě neskončilo vyšetřování. Soudě podle toho, co dělají, sotva to skončí nějakým konkrétním výsledkem,“ řekl šéf ruské diplomacie na adresu Česka.

Lavrov na tiskové konferenci také připomněl, že ve Spojených státech úřady zabavily nemovitosti, patřící ruské diplomatické misi, přičemž už roky Američané odmítají ruským diplomatům zkontrolovat, v jakém stavu se nachází majetek ruského státu. Moskva podle ministra opakovaně varovala, že nestrpí další prodlužování tohoto stavu.



Minulý pátek v ruském úředním věstníku vyšel seznam „nikoli přátelských“ zemí, schválený ruskou vládou, ve kterém jsou uvedeny pouze Spojené státy a Česká republika. Podle seznamu smí Česko najmout pro své úřadovny v Rusku nejvýše 19 ruských pracovníků a USA ani jednoho.



Ke kauze Vrbětice, na kterou odkazoval i při pondělní tiskové konferenci, se Lavrov vyjadřoval již dříve. Za výbuchy muničního skladu podle něj stálo porušování norem Českou republikou. „Soudě podle komentářů expertů, vše (okolo Vrbětic) se stalo v rozporu s řadou norem a pravidel Evropské unie,“ prohlásil.

Diplomatická krize mezi Českem a Ruskem nastala poté, kdy ministr vnitra Jan hamáček zveřejnil informaci, že podle české tajné služby důvodné podezření výbuchů muničního skladu, při kterém zemřeli dva lidé, padá na ruskou vojenskou rozvědku GRU. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 lidí z ruské ambasády v Praze, Moskva pak 20 pracovníků českého velvyslanectví v Moskvě.