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Neuvěřitelné setkání, vyzdvihoval ministr Dobrindt sudetoněmecký sjezd v Brně

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  17:24
Do Pohořelic na začátek pouti smíření dorazil Bernd Posselt a německý ministr...

Do Pohořelic na začátek pouti smíření dorazil Bernd Posselt a německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. (23. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sudetský sjezd 2026
Sudetský sjezd 2026
Sudetský sjezd 2026
Sudetský sjezd 2026 výběr obrazem
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Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt na výročním setkání Svazu vyhnanců (BdV) označil brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) za neuvěřitelný. Setkání, které se letos poprvé konalo v Česku, v něm podle vlastních slov zanechalo hluboký dojem.

Míru smíření mezi Čechy a Němci, která umožnila konání sjezdu v Česku, ocenil také saský premiér Michael Kretschmer. Místopředseda BdV Steffen Hörtler označil sjezd v Brně za historický.

Do moravské metropole letos v květnu sudetské Němce pozvala iniciativa Meeting Brno, která organizuje stejnojmenný festival. Sjezd pořádalo SdL, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. Akcí se sudetskými Němci se zúčastnily tisíce lidí, konaly se i protesty proti nim. Festival i sjezd se ale nakonec obešly bez závažných incidentů.

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Podle Dobrindta, který je jako ministr vnitra zodpovědný i za otázky vyhnanců, se v květnu v Brně uskutečnilo „neuvěřitelné setkání“, které se neslo ve znamení smíření Čechů a sudetských Němců. Ministr se zúčastnil mimo jiné pietního aktu v Pohořelicích, na kterém si lidé připomněli oběti takzvaného brněnského pochodu smrti. Prohlédl si také stánky na výstavišti v Brně. V sobotu uvedl, že ho zkušenost z Brna „hluboce ovlivnila“.

Kolektivní vina neexistuje, míní lídr svazu

Konání sjezdu sudetských Němců v Brně ocenil ve svém projevu na takzvaném Dni vlasti v berlínském Francouzském kostele také saský premiér Kretschmer. V projevu zmínil, že se sjezd mohl v Česku uskutečnit i díky tomu, že Češi a Němci dlouhá léta debatovali o společné historii. Tyto diskuze podle něj byly velmi náročné, obě společnosti ale posunuly.

Podle předsedy Svazu vyhnanců Stephana Mayera „se v Brně ukázalo, kolik toho most smíření dokáže unést“. Sjezdu sudetských Němců předcházela v Česku ostrá debata a Poslanecká sněmovna se hlasy vládních stran ANO, SPD a Motoristů postavila proti jeho konání v Česku.

Mayer ve svém projevu odsoudil zločiny nacistů, s odkazem na vyhnání Němců ze střední a východní Evropy po druhé světové válce ale také řekl, že „kolektivní vina neexistuje a kolektivní trest je bezprávím“.

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„Vina je vždy individuální,“ dodal Mayer, který je rovněž poslancem německého Spolkového sněmu a předsedou Německo-české parlamentní skupiny. Vzpomínání na jedno příkoří podle něj nevylučuje vzpomínání na jiné. Také místopředseda svazu Hörtler, který je zároveň místopředsedou SdL, ocenil brněnský sjezd a označil ho za historickou událost evropského významu.

Svaz vyhnanců zastřešuje spolky Němců, kteří museli po druhé světové válce střední a východní Evropu opustit. Takzvaný Den vlasti se koná každý rok a odkazuje na manifestaci z roku 1950, na které byla zveřejněna Charta německých vyhnanců.

Její signatáři se mimo jiné zřekli odplaty za odsun a vyjádřili vůli podílet se na obnově poválečného Německa i celé Evropy. Zároveň ale požadovali uznání práva na vlast. Letošním mottem setkání bylo „Závazek a odpovědnost: Naše kulturní dědictví spojuje Evropu“. Česko na akci zastupoval velvyslanec v Německu Jiří Čistecký.

21. května 2026
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