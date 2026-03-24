Senát USA schválil nástupce Noemové. Bývalý MMA bojovník chce zmírnit zásahy ICE

Noemová se stala první členkou druhé Trumpovy vlády, která opouští svou funkci. Bývalá guvernérka Jižní Dakoty čelila kritice za způsob řízení Trumpova zásahu proti nelegální migraci, zejména po zastřelení dvou demonstrantů v Minneapolisu příslušníky imigračních úřadů.
Byla také kritizována za způsob, jakým její ministerstvo utratilo miliardy dolarů, které mu přidělil Kongres. Trump na začátku března oznámil, že Noemová na konci měsíce v úřadu skončí.
|
Ministryně vnitřní bezpečnosti Noemová končí. Nahradí ji bývalý MMA zápasník
Mullin je sice rovněž zastáncem tvrdé Trumpovy protiimigrační politiky, při svém slyšení v Senátu však uvedl, že nehodlá uplatňovat některé praktiky, jako například posílání imigračních agentů do domácností či firem bez předchozího příkazu soudu, píše Reuters.
Senát, kde mají Trumpovi republikáni většinu, nového ministra potvrdil ve funkci poměrem hlasů 54 ku 45.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) se v současnosti musí obejít bez potřebných financí, neboť opoziční demokraté právě kvůli kritizovaným protiimigračním raziím zablokovali přijetí zákona o jeho financování.
|
26. ledna 2026