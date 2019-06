Ministr vysílal brífink s kočičím filtrem na obličeji. Fotky baví celý svět

Páteční tisková konference regionálního ministra severovýchodní provincie Pákistánu má úspěch po celém světě. Důvod ke slávě však místního politika zřejmě těší jen pramálo. Zatímco před kamerami hovořil o lokálních problémech, na hlavě mu vězela růžová ouška.

Netrvalo dlouho, než si uživatelé sociální sítě omylu člověka za kamerou všimli a upozornili na kočičí filtr v komentářích. Zaměstnanci pak filtr bleskurychle vypnuli a celé video z Facebooku zmizelo jen několik minut po skončení konference.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai  !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB