Popravčí četa, smrtící injekce. Trumpova vláda chce rozšířit škálu trestů smrti

„Mezi přijímanými opatřeními je obnovení protokolu o smrtící injekci používané za první Trumpovy administrativy, rozšíření tohoto protokolu o další způsoby popravy, jako je popravčí četa, a zefektivnění vnitřních procesů k urychlení projednání případů trestů smrti,“ řekl Blanche.
Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády stojí na straně obětí, dodal.
|
Když se poprava nepovede. USA hledají nové způsoby trestu smrti, detaily tají
Blanche schválil podání žádosti o udělení federálního trestu smrti devíti lidem poté, co ministerstvo spravedlnosti zrušilo moratorium na federální popravy z doby vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.
Bidenova administrativa zavedla moratorium na federální popravy s odůvodněním, že stávající federální postup poprav smrtící injekcí s pentobarbitalem nemůže být vykonán bez rizika způsobení „zbytečné bolesti a utrpení“, připomnělo v pátek ministerstvo spravedlnosti.
Trump obnovil federální popravy ve svém prvním období v Bílém domě v letech 2017 až 2021, po téměř 20leté pauze.